為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    電動車滅火 須大量灌水才有效

    倪姓男子駕駛的電動自小客車 25日撞上國道1號楊梅休息站分 隔島後起火燃燒。（資料照）

    倪姓男子駕駛的電動自小客車 25日撞上國道1號楊梅休息站分 隔島後起火燃燒。（資料照）

    2025/01/27 05:30

    1.避難選上風處 2.防暴衝勿站車頭3.防觸電

    〔記者吳亮儀、吳仁捷／台北報導〕國道一號楊梅休息站發生嚴重事故，男子駕駛電動車撞上分隔島，造成四死四傷；因楊梅休息站發生多次車輛撞分隔島、護欄事故，網友質疑休息站設計、標誌設置有問題；高公局副局長彭煥儒表示，服務區或休息站都按既有規範設計，的確有發生過數起事故，但仍要先釐清原因。

    高公局︰休息站按規範設計

    彭煥儒表示，有一些問題較難判斷，例如究竟是車輛輔助系統出問題，駕駛太依賴輔助系統或是駕駛疲勞、分心等狀況，「看事故影片，車輛看起來沒怎麼煞車」。

    彭煥儒說，現在休息站和服務區的標準都已經增加非常多容許範圍，但未來仍會檢視看看要不要再增加夜間照明、標誌標線和減速帶等。

    搶救專家表示，電動車與一般車輛最大不同處，電動車以電池提供能量驅動車輛，所以當遭遇電動車發生事故，與一般燃油車輛須注意事項有些許不同。

    首先是「遠離車體選擇上風處避難」；由於電動車恐因碰撞，導致鋰電池熱失控起火自燃，產生有毒氣體，伴隨冷卻液（乙二醇）或是電解液外漏情形，對呼吸道系統或皮膚造成危害。

    第二是「避免站在車頭處以防暴衝」；由於電動車無引擎聲，暴衝情形難以預測，避免暴衝造成二次事故；第三為「避免觸碰車體以防觸電」；電動車碰撞後，可能因為零組件受損產生漏電情形；第四項為「速撥119，並告知為電動車」；電動車鋰電池起火後需要大量的水持續降溫才能有效滅火，一般的滅火器已經難以完全滅火，如有冒煙或起火狀況，建議立即撥打119，並告知起火車輛為電動車。

    撥119須告知起火為電動車

    消防單位提醒民眾，當車牌上出現上下綠線白底、「電動車」字樣和第一個字母為「E」都是電動車。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播