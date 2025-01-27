電動車滅火 須大量灌水才有效

倪姓男子駕駛的電動自小客車 25日撞上國道1號楊梅休息站分 隔島後起火燃燒。（資料照）

2025/01/27 05:30

1.避難選上風處 2.防暴衝勿站車頭3.防觸電

〔記者吳亮儀、吳仁捷／台北報導〕國道一號楊梅休息站發生嚴重事故，男子駕駛電動車撞上分隔島，造成四死四傷；因楊梅休息站發生多次車輛撞分隔島、護欄事故，網友質疑休息站設計、標誌設置有問題；高公局副局長彭煥儒表示，服務區或休息站都按既有規範設計，的確有發生過數起事故，但仍要先釐清原因。

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高公局︰休息站按規範設計

彭煥儒表示，有一些問題較難判斷，例如究竟是車輛輔助系統出問題，駕駛太依賴輔助系統或是駕駛疲勞、分心等狀況，「看事故影片，車輛看起來沒怎麼煞車」。

彭煥儒說，現在休息站和服務區的標準都已經增加非常多容許範圍，但未來仍會檢視看看要不要再增加夜間照明、標誌標線和減速帶等。

搶救專家表示，電動車與一般車輛最大不同處，電動車以電池提供能量驅動車輛，所以當遭遇電動車發生事故，與一般燃油車輛須注意事項有些許不同。

首先是「遠離車體選擇上風處避難」；由於電動車恐因碰撞，導致鋰電池熱失控起火自燃，產生有毒氣體，伴隨冷卻液（乙二醇）或是電解液外漏情形，對呼吸道系統或皮膚造成危害。

第二是「避免站在車頭處以防暴衝」；由於電動車無引擎聲，暴衝情形難以預測，避免暴衝造成二次事故；第三為「避免觸碰車體以防觸電」；電動車碰撞後，可能因為零組件受損產生漏電情形；第四項為「速撥119，並告知為電動車」；電動車鋰電池起火後需要大量的水持續降溫才能有效滅火，一般的滅火器已經難以完全滅火，如有冒煙或起火狀況，建議立即撥打119，並告知起火車輛為電動車。

撥119須告知起火為電動車

消防單位提醒民眾，當車牌上出現上下綠線白底、「電動車」字樣和第一個字母為「E」都是電動車。

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