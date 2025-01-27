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    專家︰電動車火燒車恐因電池

    倪姓男子駕駛的電動自小客車 25日撞上國道1號楊梅休息站分 隔島後起火燃燒，後方車主行 車紀錄器拍下撞擊瞬間。 （擷取自Threads）

    倪姓男子駕駛的電動自小客車 25日撞上國道1號楊梅休息站分 隔島後起火燃燒，後方車主行 車紀錄器拍下撞擊瞬間。 （擷取自Threads）

    2025/01/27 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國道一號楊梅休息站電動車撞分隔島起火，釀四死四傷事故，許多民眾討論電動車的安全性。台灣新車安全評等制度（TNCAP）執行長周維果認為，車禍鑑定結果當然以消防隊為準，但電動車沒有燃料，火燒車原因可能和電池有關。

    周維果表示，電動車的安全評等除了成人、兒童、行人保護和車內的安全輔助，以及車門一定要從外面可開啟等基本項目外，還有一項要注意的是是否有大漏電風險。

    周維果指出，就像一般電器可能有漏電的危險，電動車一樣有可能漏電，當碰撞發生時，車子的大電流電線表皮破損、折斷，再觸碰到車上金屬部位會造成漏電，「車商一定要設計短路、斷電保護措施，上市的車子也都有這種設計」，萬一失效就有可能觸電。

    「萬一觸電，絕對比家用電器大很多，人會被電到不能動彈」，周維果說，電動車不管在電壓或電流都比家用電器強很多，觸電會有生命危險，因此車子都有保護措施。但他強調，所有事故原因都還要看消防隊等鑑定結果。

    交通部參考各國家地區NCAP制度，成立台灣新車安全評等制度（TNCAP）。NCAP由獨立第三方車輛專業機構購買市售車輛，再將該車輛送到檢測機構進行試驗，最後將試驗數據等結果轉換成民眾可理解星等，並將其公開揭露供民眾參考。

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