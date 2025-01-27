妻弟：姊夫習慣輔助駕駛疑自動駕駛肇禍

倪姓男子駕駛的電動自小客車 25日撞上國道1號楊梅休息站分 隔島後起火燃燒，後方車主行 車紀錄器拍下撞擊瞬間。 （擷取自Threads、資料照）

2025/01/27 05:30

警方、店家、民眾衝出救援 車內幾乎燒融

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕倪姓男子駕駛電動自小客車搭載妻小、妻弟三個孩子卻釀憾事，三個孩子都遭遇車禍的展父說，兩歲小兒子昨晨不治，兩個女兒還在醫院搶救，只是出遊後要返家，沒想到半途發生事故，接到電話他，顧不得自己還在醫院，匆忙出院處理孩子的事。

過年前租車出遊遇變故

展父說，他與妻子、三個孩子都跟姊姊、姊夫倪男一家同住台中，姊夫從事接案企劃工作，也有經營戶外用品生意，姊姊是全職家管，因為最近他都在住院，妻子也在醫院照顧他，所以三個孩子由姊姊、姊夫幫忙照顧，廿四日姊姊、姊夫原本要帶孩子就近在台中玩、逛逢甲夜市，但因人潮太多，所以北上轉往姊夫桃園老家遊玩，廿五日準備先返回台中，等他出院會合後再回雲林老家過年，豈料廿五日晚間接到噩耗，他匆忙出院趕到桃園，趕到醫院時坐在副駕駛座被拉出的姊姊還有意識，可以知道家人跟她說什麼，但腳部因嚴重燒燙傷，後續恐面臨截肢，難以相信只是出遊卻發生憾事。

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他也說，駕駛的車子是租賃公司的，姊夫有習慣輔助駕駛，可能因自動駕駛撞上水泥護欄，後續也會詢問租車公司車輛是否有狀況。

而事發處附近就是國道警察局第二大隊楊梅分隊，員警聽到撞擊聲後立即衝出協助救援，七名員警不畏火勢，與熱心民眾合力救人，爭取黃金救援時間，目擊者說，電動車火勢壓制又起、起了再壓制，現場用掉超過廿支滅火器。

第一時間協助救人的男子張宇揚說，當時火勢很大難以靠近，小孩子跟安全帶全部纏在一起，第一時間無法用很簡單的方式將人拉出，「還是剪了好幾條才有辦法拉出來」，如果沒有一邊噴滅火器、一邊剪安全帶，現場幾乎沒辦法呼吸。

楊梅休息站事故現場，昨有派員進行交通指揮，並持續到年節期間，目擊者提到事發過程仍難掩傷痛、哽咽說，看到車子撞擊後瞬間著火，警方、休息站店家、路過車主都加入救援，車內幾乎都融了，還得拿剪刀剪斷安全帶，看到車內乘客一個個被拉出、躺在地上，大多都是年幼的孩童，想到心就很痛。

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