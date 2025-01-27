國一楊梅休息站事故》後車錄下彈起後起火瞬間／電動車沒煞車撞擊 4死4傷

倪姓男子駕駛的電動自小客車 25日撞上國道1號楊梅休息站分 隔島後起火燃燒，後方車主行 車紀錄器拍下撞擊瞬間。 （擷取自Threads、資料照）

2025/01/27 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道一號楊梅休息站廿五日晚間發生嚴重事故，卅九歲倪姓男子駕駛電動自小客車撞上分隔島，車子瞬間起火燃燒，車內除了倪男、卅九歲展姓妻子，還有六名孩童共八人，其中倪男當場死亡、十歲倪姓男童送醫不治，四歲倪姓女童、兩歲展姓男童昨天也宣告不治，其餘四人仍在醫院加護病房救治中，後方車輛行車紀錄器正好錄下撞擊瞬間，可見電動車當時完全沒煞車，直接撞上分隔島，噴濺的碎片也波及到後車，桃園檢方會同法醫相驗後，將擇期解剖倪男遺體，釐清事故原因。

據悉，倪男當時要回台中住處，接下來回雲林老家過年，展姓妻子坐在副駕駛座，車內六名孩童中，倪姓十歲男童、八歲男童、四歲女童三人是倪姓夫妻倆的孩子，十一歲吳姓女童及四歲展姓女童、兩歲展姓男童三人為展女弟弟的孩子，車禍發生後倪男當場死亡、十歲倪姓男童送醫不治，而四歲倪姓女童、兩歲展姓男童，送醫急救後於昨天宣告不治，檢方相驗後將擇期解剖倪男遺體，死亡的孩童分別因頭腹部外傷、胸腹部出血引起外傷性休克死亡。

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四傷者仍在桃園、林口長庚醫院加護病房救治中，在桃園醫院救治的展女昏迷指數僅二到三；林口長庚醫院外傷急症外科教授謝奇勳表示，八歲倪姓男童全身五十％燒傷，且有腹內出血、橫膈膜破裂、小腸斷裂、左胸氣胸等，手術後還沒脫離險境，生命徵象暫時穩定，十一歲吳姓女童全身十五％燒傷，有腹內出血，手術後相對穩定，三歲展姓女童全身廿％燒傷，傷者均有燒傷及大面積軀幹損傷等，治療上風險會比較高一點，將會盡全力救治。

後方車主行車紀錄器正好拍下撞擊過程，倪男駕車進入楊梅休息站時，突然撞上左側分隔島，撞擊力道之大，車身一度彈飛離地，隨後起火燃燒，火勢從前座延燒到後座，撞擊前倪男車輛完全沒有煞車，僅撞擊前煞車燈亮起，但已來不及閃避。

楊梅休息站 至今總計12車禍7死

全案確切肇事原因，仍待檢警調查中，不過，國道警方統計，楊梅休息站二○二一年十二月啟用至今，包括廿五日發生的電動車事故，總計十二件車禍造成七死。

網友質疑，楊梅休息站已發生多次撞擊分隔島、護欄事故，質疑休息站設計、道路標誌規劃有問題，尤其容易讓自動輔助駕駛功能誤判；也有網友說，自己開過這個路段不少次，道路設計有問題，很容易混淆。

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