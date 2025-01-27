為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    確保春節治安平穩》新北警掃蕩突襲 壓制187處堂口

    新竹縣竹東鎮傳出三環幫堂口遭槍擊傷亡，新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案，鎖定轄內187處黑道幫派經營、依附、圍事，賴以維生處所，出動蘆洲、淡水、土城等所有警分局「全面查察、強力約制」，同步執行區域聯防擴大路檢(見圖)，積極打擊各項違法。(警方提供)

    新竹縣竹東鎮傳出三環幫堂口遭槍擊傷亡，新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案，鎖定轄內187處黑道幫派經營、依附、圍事，賴以維生處所，出動蘆洲、淡水、土城等所有警分局「全面查察、強力約制」，同步執行區域聯防擴大路檢(見圖)，積極打擊各項違法。(警方提供)

    2025/01/27 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新竹縣竹東鎮傳出三環幫堂口遭槍擊傷亡，新北市警察局確保春節治安平穩，執行警政署「威力掃蕩」專案，鎖定、突襲轄內一百八十七處曾被查獲或蒐報的華山幫等黑道幫派經營、依附、圍事、賭場、詐團機房等賴以為生處所，並查獲一百一十八名不法份子，春節強力壓制黑幫乖張氣焰。

    查獲一百一十八名不法份子

    廿五日起春節連假首日，適逢俗稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」期間，新北市兩天共出動三百四十三名警力，強力臨檢轄內幫派據點。

    警方荷槍實彈到曾查獲不法的天道盟天蘆會、華山幫巨新當舖、竹聯幫明仁會三峽分會、和堂天齊會、神風堂風麒會、仁堂弘仁會三蘆組、火堂等幫派份子經常活動處所，包含經營、依附、圍事等據點搜索臨檢，斷絕黑幫金流收入；另對於黑幫金雞母，近年盛行的虛擬貨幣交易所、詐騙機房，也強力掃蕩，遏止死灰復燃，發現不法當場究辦並溯源追查。新北警方威力掃蕩期間，共查獲毒品、通緝、槍砲案共一百一十八人。

    新北市警局刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪表示，針對幫派據點，指派掃黑專責隊深入蒐報加強注控，尤其針對涉案曾被查獲的高累犯堂口、宮廟等據點，運用臨檢等各項攻勢勤務執行干預，威力掃蕩專案鎖定黑道幫派介入、營生當鋪、中古車行、開發公司或賭場熱點等處場所列為優先臨檢、掃蕩目標，執行突襲式查察及約制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播