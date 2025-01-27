確保春節治安平穩》新北警掃蕩突襲 壓制187處堂口

新竹縣竹東鎮傳出三環幫堂口遭槍擊傷亡，新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案，鎖定轄內187處黑道幫派經營、依附、圍事，賴以維生處所，出動蘆洲、淡水、土城等所有警分局「全面查察、強力約制」，同步執行區域聯防擴大路檢(見圖)，積極打擊各項違法。(警方提供)

2025/01/27 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新竹縣竹東鎮傳出三環幫堂口遭槍擊傷亡，新北市警察局確保春節治安平穩，執行警政署「威力掃蕩」專案，鎖定、突襲轄內一百八十七處曾被查獲或蒐報的華山幫等黑道幫派經營、依附、圍事、賭場、詐團機房等賴以為生處所，並查獲一百一十八名不法份子，春節強力壓制黑幫乖張氣焰。

查獲一百一十八名不法份子

廿五日起春節連假首日，適逢俗稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」期間，新北市兩天共出動三百四十三名警力，強力臨檢轄內幫派據點。

請繼續往下閱讀...

警方荷槍實彈到曾查獲不法的天道盟天蘆會、華山幫巨新當舖、竹聯幫明仁會三峽分會、和堂天齊會、神風堂風麒會、仁堂弘仁會三蘆組、火堂等幫派份子經常活動處所，包含經營、依附、圍事等據點搜索臨檢，斷絕黑幫金流收入；另對於黑幫金雞母，近年盛行的虛擬貨幣交易所、詐騙機房，也強力掃蕩，遏止死灰復燃，發現不法當場究辦並溯源追查。新北警方威力掃蕩期間，共查獲毒品、通緝、槍砲案共一百一十八人。

新北市警局刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪表示，針對幫派據點，指派掃黑專責隊深入蒐報加強注控，尤其針對涉案曾被查獲的高累犯堂口、宮廟等據點，運用臨檢等各項攻勢勤務執行干預，威力掃蕩專案鎖定黑道幫派介入、營生當鋪、中古車行、開發公司或賭場熱點等處場所列為優先臨檢、掃蕩目標，執行突襲式查察及約制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法