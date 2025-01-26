假意趴下突反抗 劉憲治中2槍再被砍3刀

檢方為確認三環幫大哥劉憲治身中幾槍，罕見地先出動X光勘驗車對遺體進行掃瞄再解剖複驗。（記者黃美珠攝）

2025/01/26 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東在地的三環幫大哥劉憲治遭人狙殺身亡，專案小組初步相驗其遺體，發現他被人從後背的左後側射殺，還有大腿也中一槍，雙手疑似在防禦跟反擊企圖奪刀下，激怒殺手以致手肘、手腕處刀刀見骨，右手掌雖非外傳的「被斷掌」，但手腕處已開放性骨折，檢警懷疑是「防衛兼反擊性」所致。

手腕處開放性骨折 防衛兼反擊招致

專案小組從傷者口中初步掌握，五名攜帶刀、槍的蒙面男子直奔上來二樓後，一人先用槍比著，喝令劉憲治等人轉過身去趴下，劉男可能知道目標就是他本人，若聽令受制恐怕會沒命，因此先假意配合，作勢做出要趴下動作，卻突然反抗或欲逃跑，對方當下對著劉男開兩槍，子彈從其背部左後側和大腿射入。

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劉男抱傷仍奮力反擊，因而再遭其他人揮刀砍殺，至少再被砍三刀，以致手肘、手腕傷勢嚴重。劉的手部傷勢顯示，他生前負傷時仍試圖困獸猶鬥，但最終不敵。

因現場發生狀況，當時原本配合要趴下的其他五名男子，見狀也群起跟進想要反制，所以也分別被開槍或砍傷。

警方說，現場六名傷患經送醫搶救，五十一歲劉男傷重不治，吳姓男子也受到槍傷和刀傷，其餘四人被類似開山刀或西瓜刀的刀械砍傷。

檢方昨天罕見出動法醫研究所的X光勘驗車，解剖前先對遺體掃瞄，隨後取來劉遇害時的衣物比對身體傷痕，以確認是否有刀槍之外的凶器。承辦檢察官吳柏萱說，解剖已完成，要等報告出爐才能進一步釐清。

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