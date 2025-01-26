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    首頁　>　社會

    獄中保駕企業大老 出獄獲資助億元

    為了緝凶，新竹縣警局前晚動員約兩百名警力全境加強臨檢、路檢等盤查。 （新竹縣警局提供）

    為了緝凶，新竹縣警局前晚動員約兩百名警力全境加強臨檢、路檢等盤查。 （新竹縣警局提供）

    2025/01/26 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕竹東三環幫大哥劉憲治，前天在自家堂口遭開槍及揮刀砍殺殞命。與綽號「阿治」的劉憲治相熟的地方人士說，劉憲治在三環幫內算是相當狠戾的角色，行事作風就是兩個字「霸氣」，想要什麼就拿什麼，酒後「大形」起來，別說自己幫眾，就連派出所所長也沒在忌憚。

    行事狠戾 連警所長也沒在怕

    地方人士說，劉憲治過去一、二十年經常出入監獄，後來在獄中結識因從事食安、詐欺等犯罪而身陷囹圄的一名國內知名企業界大老，且在獄中為這名大老保駕護航，所以出獄後獲得大老資助億元，才搖身變成電子科技業的總座。

    赴中國投資失利 返台

    後來劉憲治轉戰中國投資，但屢戰屢敗，不時回台找幫派大哥資助，引發不少埋怨，但因他行事狠戾霸道，加上後來投入電信詐欺後，手頭又寬裕起來，「同道」多半對他敢怒不敢言，這也讓劉憲治防人之心很重，據說平時睡覺一定要有保鑣相伴。

    睡覺一定要有保鑣相伴

    但為何長期具有防人之心、警覺性很高的劉男，這次會在毫無設防下，整個堂口幾乎被人「端掉」？也因此被懷疑他是遭到對方的「話術」上當，以為案發當天，只是見面談談喬事情，完全沒料到對方是來向他「討命」的。

    不排除替友喬賭債惹禍

    不過警方專案小組一名成員透露，劉憲治酒後雖然「大形」和多疑，但是沒喝酒的時候就很正常、對人還算客氣有禮，對朋友也有義氣，疑似曾替積欠鉅額賭債的朋友兩肋插刀，所以會不會是因此引發殺機，目前也未排除。

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