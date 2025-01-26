年前發生幫派火併案 警全國威力掃蕩 打擊黑幫

農曆年前新竹縣竹東鎮爆發幫派火拚，三環幫老大劉憲治在自家堂口被仇家「突襲」身亡，警政署宣布啟動威力掃蕩」專案勤務。（資料照）

2025/01/26 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕新竹縣竹東鎮前天發生利益紛爭火併案，其中三環幫堂口先被一群蒙面壯漢突襲，在場六人反抗時，分遭槍擊和砍殺，造成一死五傷，震驚黑白道。面對黑幫破壞治安的囂張犯行，警政署昨天發動為期兩天的全國威力掃蕩專案勤務，全力打擊幫派氣焰，維護年節期間治安平穩。

警政署指出，各警察機關鎖定全國二千二百餘個幫派經常活動處所，包含經營、依附、圍事等據點搜索臨檢；另依警察職權行使法，在重要場所、路段等實施攔查，發現不法立即究辦並溯源追查。

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此外，警政署表示，今年一月起已偵破廿二個幫派犯罪組織，逮捕一四七人，包括台北市警局查獲竹聯幫天堂七人暴力討債；高雄市警局逮捕五人，查扣克拉克手槍、衝鋒槍各一把；新北市警局破獲虛擬貨幣詐團，逮十二人；桃園市警局破獲詐欺車手集團，逮九人；台南市警局抄查竹聯幫弘仁會台南分會，逮捕十人。

還有台中市警局破獲誘騙前往柬埔寨的人蛇集團，逮捕八人；新竹縣警局破獲竹聯幫仁堂明仁會暴力討債案，逮捕四人；新竹市警局破獲三光幫聚眾鬥毆，逮捕七人等。

警政署強調，針對幫派違法犯行，全力「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」，徹底阻斷幫派犯罪組織運作命脈，絕不允許幫派藉機作亂。

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