李朝卿98貪污罪 關21年2月確定

前國民黨籍南投縣長李朝卿在監想拚減刑被駁回，關21年2月確定。（資料照）

2025/01/25 05:30

在監想拚減刑 被駁回

〔記者溫于德／台北報導〕前國民黨籍南投縣長李朝卿，任內利用颱風修復或重建工程收回扣，無論大小工程都要拿一成回扣，被認定共犯下九十八個貪污罪，判刑合計六百五十六年四個月，經檢方聲請定應執行刑，李自稱初犯、潛修佛法、一心懺悔，請求合併應執行刑不超過十七年六月，高等法院台中分院裁定執行廿一年二月，最高法院駁回抗告確定。

李朝卿犯下的所有罪行，其中有十七案先行判決確定，該十七案合併執行十六年六月，因此他於二○一八年十月二十五日先入獄至今，其餘案件被最高法院發回更審。

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更二審開庭審理後認為，李利用經辦縣府發包工程的機會收回扣貪污，共收八十八次、金額達五百三十萬餘元，其中一部分犯行是「想像競合犯」應以一罪論罪，總共八十一罪；更二審認定李視法律為無物，嚴重敗壞官箴，依「共同經辦公用工程收取回扣」等罪各判刑五年六月至六年六月，獲三審確定。該八十一罪加上先行已確定的十七罪，李總共犯下九十八罪。

現年七十四歲的李朝卿，被查出的收回扣工程，許多是關於災修，因採限制性招標，由指定人士承做；其中莫拉克颱風後，李在修復信義鄉神木村聯外道路工程九四六○萬元的經費中，索取一成回扣九四六萬元，當時廠商將回扣裝在葡萄紙箱內，再放進李的座車，由李親自拿走。李還被查出，一件三、五十萬元的小型工程，他一樣收一成回扣。

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