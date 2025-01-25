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    首頁　>　社會

    辦育幼院籌經費 住持遭假投資詐走4100萬

    台灣佛教總會秘書長釋見引提醒出家僧眾，不要因為想行善而生出貪念，才不會被詐騙。（圖為一位出家人默默站在街頭化緣資料照，非新聞事件當事人）

    台灣佛教總會秘書長釋見引提醒出家僧眾，不要因為想行善而生出貪念，才不會被詐騙。（圖為一位出家人默默站在街頭化緣資料照，非新聞事件當事人）

    2025/01/25 05:30

    詐團吹噓可生財免募款

    〔記者葉永騫／屏東報導〕南部一名廟宇住持，想設立育幼院照顧貧苦無依兒童，為了籌經費，掉入詐騙集團吹噓可投資賺錢的話術圈套，總共被騙走四千一百萬元，助弱的夢想也化為泡影。

    慘！二千一百萬 朋友的

    屏東縣警察局長戴台㨗表示，屏東縣並沒有接獲該住持的報案，不過警方主動跨區關切後，初步了解該住持是被詐團的假投資手法詐騙，可能是出家人較少吸收外界的資訊，才會被騙；遭詐走的四千一百萬元，包括住持自己的二千萬元，以及向朋友募資而來的二千一百萬元。

    未接獲報案 警主動關切

    台灣佛教總會秘書長、屏東縣佛教會理事長釋見引，特別提醒出家僧眾要注意，不要因為想行善而生出貪念，一定要把持本心，才不易受害。

    釋見引說，這一名高屏地區的住持，因為想設立一家育幼院照顧貧苦無依的孩子們，需要很多錢，雖然一直在勸募及存錢，錢還是不夠多，但也因有了這個念頭，因而遭到詐騙集團洗腦，鼓吹他可以進行投資，把錢投資到股市、或投資虛擬貨幣等生財管道，很快就能賺錢，不僅容易募足款項，不需要再向外募款，還能長期獲利。

    住持被詐團話術吸引，將手上的四千一百萬元全數投入，結果全被詐乾，令其懊悔不已。

    出家人少接觸資訊 易受騙

    釋見引是在最近一場與出家僧眾聚會的場合上提醒大家，表示詐騙手法相當多樣化，因出家僧眾大都很少接觸外界，比較善良、單純，很容易受騙。

    據了解，屏東縣去年發生五千九百多件詐騙案，財損二十四億餘元，縣長周春米也在春節前特別提醒民眾要做好防詐。

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