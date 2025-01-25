電信詐騙案開山祖師 竹東三環幫大哥遭衝堂口射殺

新竹縣竹東鎮北興路2段昨天發生槍擊命案，三環幫堂口遭突襲，堂口幾乎被「端掉」，警方漏夜鑑識蒐證。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 05:30

５蒙面煞突襲 見人就殺

［記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮北興路二段一處當地三環幫的堂口，昨天遭到突襲，整個堂口幾乎被「端掉」！五名蒙面分持刀、槍惡煞闖入，展開一場喋血射殺和砍殺行動，造成六傷送醫後一死一命危，過程宛如黑社會驚悚電影情節。警方表示，五人一進屋就行凶，行凶者手段凶殘，在場六名男子不是中彈就是中刀，警方已鎖定作案車款、顏色及逃逸方向，全力追捕中。

三環幫堂口幾乎被端掉

死者劉男至少身中二槍三刀，對方顯然欲置其死地。據透露，他是三環幫大哥，地位為該幫第二把手，道上認為他是國內電信詐騙的開山祖師群之一，因此全案是黑幫尋仇、抑或分贓不均等情引發殺機，正由檢警進一步調查釐清中。

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黑幫尋仇？分贓不均？

警方追查，昨天下午四點五十分前後，五名身分不明的蒙面男子，分持刀、槍衝入北興路的犯案現場，該處疑用一樓飲料批發賣場為掩護，幫派堂口隱身在二樓，歹徒進入二樓屋內，見人就開槍和砍殺，現場六名男子皆受傷，其中一人自行脫困就醫，另五人傷勢嚴重。

還有一命危 4人受傷

四十多歲的劉男傷勢最重，當場失去生命跡象，送醫搶救不治；另名性命垂危的四十多歲男子，左腿和腳踝遭嚴重砍傷，血流如注，一度失血性休克，送醫後仍有性命危險；一名五十多歲男子腹部中彈，轉送林口長庚醫院搶救；一名五十一歲男子全身多處刀傷，右手手筋被砍斷。

新竹縣刑警大隊大隊長李奇勳說，已鎖定一輛白色豐田汽車涉案，全案是否為幫派尋仇或其他因素，正查證中。

目擊者指出，事發現場在一樓飲料批發店的樓上，當時有多名店員在店內，只見一輛白色汽車臨停在店門前，五名蒙面男子來勢洶洶地直接往二樓衝，沒看到眾人身上是否有帶武器，但直覺不對，店員馬上疏散店內的小孩和其他客人，接著就聽到樓上傳來疑似槍聲和騷動聲。

掌握作案車輛 循線追捕

警方表示，歹徒開槍和揮刀行凶過程約五分鐘，確切案情還在釐清，但已掌握作案車輛逃逸方向，正在調閱相關監視器循線追捕。

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