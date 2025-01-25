誘投資拐騙170萬 假幣商落網

花蓮縣警局刑警大隊破獲假幣商詐騙，逮捕黃姓男子帶著電子錢包、點鈔機全台走透透，以投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利話術詐騙，訊後遭羈押。 （警方提供）

2025/01/25 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣去年受理詐騙案件達到一七六六件，上個月詐騙財產損失總金額近一億五千萬，騙手法以假投資六百多件最高，縣警局刑警大隊昨又破獲假幣商詐騙，逮捕黃姓男子，他帶著電子錢包、點鈔機全台走透透，以投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利等話術詐騙，訊後遭法院羈押獲准。

花蓮縣警局指出，接獲民眾報案聲稱遭到臉書網友以「投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利」等話術詐騙，去年十二月在花蓮市某停車場，逮捕黃姓非法幣商，查扣點鈔機、提款卡、現金袋及現金五十二萬多元等證物，依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

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警方指出，廿八歲黃姓男子曾因詐欺罪入監服刑，才剛出獄二週，隨即以相同手法再度犯案，在網路以通訊軟體結識友人，待對方失去戒心後，就開始勸說一起投資虛擬貨幣，並介紹幣商，被害人上當後，黃男就帶著電子錢包宛如「行動洗錢機」的詐騙車手，以面交方式騙取被害人大筆現金。

被害人P小姐（化名）透過警方說明被詐騙過程，指稱詐騙集團成員利用Messenger臉書通訊軟體主動結識，另加入LINE好友聊天及誆騙投資虛擬貨幣，誘騙其提領現金兌換虛擬貨幣轉入詐欺集團指定的「TokenEx」交易平台錢包，再指派俗稱「行動水房」個人幣商到府收款、兌幣，導致P小姐損失五萬多顆泰達幣/USDT，價值約一百七十多萬元。

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