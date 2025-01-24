彰化透天厝大火》透天厝易有煙囪效應 未裝住警器最要命

民宅火警現場堆滿太多物品，造成火勢燃燒快速，濃煙往上竄，逃生困難。 （記者張聰秋攝）

2025/01/24 05:30

逃一樓受阻 可往陽台或頂樓等救援

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市一棟屋齡超過四十年的透天厝，昨天清晨發生火災，造成兩死及三人輕重傷悲劇，起火點疑是堆滿易燃物的一樓，因而起火後，火勢迅速延燒以及濃煙上竄，讓一家四口受困二樓房間，無法逃生。消防局初步調查，屋內未裝設住宅用火災警報器，以致屋內人不易在第一時間接收到煙熱警示，加上火警發生時停電，以及煙囪效應下濃煙瀰漫上竄，使逃生更加困難。

消防人員完成滅火任務後，進入火場勘查，發現屋內擺放大量物品，除了消防設備工具，還有手工香皂的精油原料、器材，以及嬰兒用品、紙箱、衣物等易燃物。火警發生時，屋主的鐘姓女婿一度試圖使用滅火器撲救，未能成功，最終一家四口困於二樓房間，吸入大量濃煙，鐘男與兒子喪命，妻子徐女與女兒目前仍昏迷，與死神博鬥中。

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彰化縣消防局提醒，居家應安裝可偵測煙霧及高溫的警報器，並應設置於多個關鍵位置，而非僅限於廚房。此外，保持樓梯逃生通道暢通，避免堆積易燃物，並確保至少有兩個逃生出口，而老屋電線易老化，需定期檢查電線、插座及電器設備，降低電氣火災風險。

此外，民眾應熟悉火場逃生策略，遇火警時應立即離開建築物，若一樓受阻，應關門避難至安全空間，如陽台或頂樓，等待救援。消防局強調，日常應減少易燃物堆積，萬一發生火警，迅速逃生，切勿返回火場取物，以確保生命安全。

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