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    首頁　>　社會

    彰化透天厝大火》躲室內窗房間 父子亡 母女昏迷

    彰化市1棟透天厝昨發生火警，造成2死2重傷及1人輕傷的悲劇。 （圖消防局提供） 民宅火警現場堆滿太多物品，造成火勢燃燒快速，濃煙往上竄，逃生困難。 （記者張聰秋攝）

    彰化市1棟透天厝昨發生火警，造成2死2重傷及1人輕傷的悲劇。 （圖消防局提供） 民宅火警現場堆滿太多物品，造成火勢燃燒快速，濃煙往上竄，逃生困難。 （記者張聰秋攝）

    2025/01/24 05:30

    起火點疑在一樓 堆滿雜物無法逃

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市全福街一棟四層樓透天厝民宅昨天清晨四時多發生火警，屋內五人有一人輕傷，另一家四口被救出時均無呼吸心跳（OHCA），屋主的女婿和三歲外孫搶救不治，女兒與七月大的外孫女仍昏迷中。彰化縣消防局初步調查，起火點疑在一樓，不排除因電氣因素（延長線短路）引燃附近紙箱、衣物等可燃物造成火警，將進一步鑑定調查。

    女兒一家遇劫 女屋主遊日今返台

    該棟透天厝屋主是一位國小台語代課老師，目前學校放寒假，她到日本旅遊，預計今天回台。消防局是在昨天清晨四時四十一分獲報，派遣人車前往火警現場，見火勢已從一樓竄出，濃煙迅速蔓延。

    消防人員先在四樓救出屋主兒子、三十二歲的徐姓男子，他意識清楚，嗆傷送醫，隨後在二樓發現屋主的三十四歲徐姓女兒、廿八歲女婿以及三歲孫子、七月大孫女，四人捲曲在後方房間角落，被濃煙嗆昏，救出時已無呼吸心跳。

    彰化東區消防分隊表示，屋主的兒子及時從三樓逃到四樓窗戶求救，消防員挺進四樓救人，讓他戴著共生面罩，從樓梯通道安全地帶下來。另初步了解，屋主的女婿發現屋內起火時，一度嘗試救火但失敗，此時樓梯間濃煙密佈，停電一片淒黑，二樓的兩名大人帶著兩名稚齡兒女，無法下到一樓或上三、四樓，只能待在二樓後方房間待救，但房間有室內窗，窗戶破裂大量濃煙灌入下，四人吸入太多濃煙而失去呼吸心跳。

    屋主兒子徐男說，他前晚十一點多就寢，清晨四點多被濃煙嗆醒，家裡的一樓是雜物間，不清楚怎麼起火的。

    據了解，屋主花了一千多萬元購入這棟高屋齡的透天厝，女婿從事消防設備工程，女兒請育嬰假在家照顧孩子，沒想到一場惡火造成天人永隔。

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