去年打詐逮2萬人扣144億 打造165全國最大防騙資料庫

刑事警察局局長周幼偉昨天表示，警方全力打詐，今年將聚焦把一六五打詐儀表板，打造成全國最大防騙資料庫，強化防詐意識。（記者邱俊福攝）

2025/01/24 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕刑事警察局局長周幼偉昨天表示，警方全力打詐，去年共查獲兩千四百卅個集團、逮捕二萬一七二二名嫌犯，查扣不法所得一四四億五千多萬元，今年將聚焦把一六五打詐儀表板，打造成全國最大防騙資料庫，強化防詐意識。

周幼偉說，去年共執行四波全國同步打擊詐欺行動專案，當中查獲的詐騙集團，高層次嫌犯有四百零八名，包含金主、黑幫、地政士、律師、廣告商、系統商、水房首謀、金融業人員等。

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此外，警方落實警示帳戶作業，共調閱十一萬多戶交易明細，找出四萬多名潛在被害人，阻詐二點四億元；執行涉詐門號停斷話五六一八通，通報停權八○一三組涉詐LINE帳號，防堵涉詐網域四萬三四八三組，移除涉詐廣告十三萬多則。

他指出，今年度打詐工作，將聚焦把一六五打詐儀表板，打造成全國最大防騙資料庫，目前已累積一點九萬則案例故事，可強化民眾防詐意識。一六五專線受理案件數去年共有五十五萬多則，且逐年提升，未來將導入AI科技，簡化案件受理流程、持續優化服務。

警方中央與地方各單位，也會持續針對詐騙集團、涉詐幫派持續打擊，並將被害人關懷列為重點工作，預計成立「詐欺防制諮詢小組」，由小組成員及早找出及喚醒受騙民眾，避免高額財損發生。

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