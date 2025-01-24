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    首頁　>　社會

    夏男難繼承5億遺產 賴生「兄姊」加入爭產行列

    法官抨擊夏朝源，圖謀賴生名下龐大財產而假結婚，主觀惡性甚高。 （資料照）

    法官抨擊夏朝源，圖謀賴生名下龐大財產而假結婚，主觀惡性甚高。 （資料照）

    2025/01/24 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕男子夏朝源與擁有五億房地產的賴姓高中生同性結婚案，昨被法官認定二人確實是假結婚，夏男獲判有罪定讞。賴生的母親委託律師王彥，控告夏男婚姻無效的民事案，仍在訴訟中；王彥昨天表示，假結婚的事實已經認定，對於民事的婚姻無效之訴相當有利。

    中院庭長︰ 民事會參考刑事確定判決

    雖然刑事、民事不相互拘束，不過去年台中地院將夏男偽造文書假結婚犯行判處一年六月徒刑後，時任行政庭長李進清就說，民、刑事獨立裁判，但民事會參考刑事的判決內容；依此顯示，夏男喪失繼承賴生財產的可能性相當高。

    一旦民事的婚姻無效案成立，夏男無法分配賴生遺產後，依民法繼承順序，遺產理應由賴母獨得，但原為中國籍的賴母，中華民國身分證早已被內政部註銷，如果賴母是「兩岸人民關係條例」規範的「大陸地區人民」，依據該條例第六十七條規定，她只能分配賴生遺產中的兩百萬元，剩餘依民法規定，由賴生名義上的「伯父、姑姑」（實際為賴生的同父異母兄姊）分配。

    雖然刑事部分已告一段落，且終局結果對賴母提出的婚姻無效之訴相當有利，不過律師王彥說，本件民事訴訟因法官換人，訴訟進度延後，此外，賴生的兄姊（名義上的伯父姑姑）以這項民事訴訟牽涉到賴生遺產的分配，他們具有繼承權等理由，聲請參與此一訴訟，此部分法官尚未裁定准許與否。

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