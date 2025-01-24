圖謀5億假結婚 夏男要關1年半

2025/01/24 05:30

法官譴責濫用婚姻登記制 惡性甚高

〔記者張瑞楨、陳建志／台中報導〕台中市擁有五億元房地產的賴姓高中生，前年五月與地政士助理夏朝源同性結婚，一個多小時後墜樓死亡，台中地院認定二人是假結婚，依「使公務員登載不實」罪將夏男判刑一年六月；高等法院台中分院審理後，譴責夏男圖謀財產而假結婚，濫用婚姻登記制度，惡性甚高且悖離道德，昨天駁回上訴，將全案判處一年六月確定。

啟動防逃 農曆年後發監

台中地檢署表示，本案屬社會矚目敏感案件，將對夏男啟動防逃機制，禁止出國、出海，並在收到案卷後一個月內執行，預計過完農曆年後發監。夏男昨未出庭聽判，外界預估他將在三月入獄。

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二審是由台中高分院審判長吳進發、陪席法官尚安雅與受命法官許冰芬組成合議庭審理。合議庭指出，賴生的生父（名義上的阿公），生前贈與鉅額不動產給賴生，擔心配偶（賴生的阿嬤）爭產，請擔任地政士的夏男之父當見證人，夏男因此認識賴生，並於案發當天清晨帶著繕打好的同性結婚書約與戶口名簿，邀賴生外出，伺機提議如果二人結婚，可防阿嬤爭產。

賴生因生父甫過世、獨自面對家族爭產糾紛，徬徨無助，也想保有生父贈與的不動產，遂同意假結婚，夏男隨機找兩名不知情路人當證人，婚後二人到夏男住處，賴生墜樓死亡。

二審指出，一審綜合證據認為夏男圖謀賴名下的不動產而假結婚，利用賴生甫十八歲，年紀尚輕、涉世未深、想解決家族爭產問題，並對夏男極為信賴的人性弱點，以話術邀賴假結婚，於本案居於主導地位，主觀惡性甚高，一審量處一年六月並無不當，駁回夏男上訴，全案確定。

夏男聲請停止審判 二審一併駁回

廿七歲夏男於台中地院一審時，曾嗆法官「好笑」、「可笑了」、「難道同性結婚，要法官、檢察官同意？」上訴二審後改變策略，落淚說二人是真心結婚，他無法預知賴生會墜樓，外界質疑他圖謀財產讓他百口莫辯，「難道要我去死嗎？」

此外，夏男以自己被控殺害賴生，檢方還在偵查為由聲請停止審判，昨被二審一併駁回，理由是假結婚案與墜樓原因無關。

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