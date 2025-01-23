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    首頁　>　社會

    警白單改紅單案 第二波起訴15人

    2025/01/23 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年偵辦台中市警第六分局官警涉嫌接受「警友」關說，把交通違規的罰單，從逕行舉發「白單」，改成罰款較低的當場舉發「紅單」，去年第一波起訴巡佐李科甲等十八名警察，昨天第二波起訴太平警分局偵查隊長金桂明等十五名警察（其中二人被起訴二次），共計起訴卅一名警察。

    這些目前停職中的警察，起訴罪名分別是貪污治罪條例的公務員對主管監督事務圖利罪，以及刑法的偽造文書罪，前者如判決有罪，依法應免職。

    中檢指出，金桂明時任第六分局西屯派出所長，巡佐李科甲是「警友會」承辦人，員警取締違規停車時，如果駕駛人不在場，應開出逕行舉發單（俗稱白單，罰鍰六○○至一二○○元），交由中市警局交通警察大隊開出「違反道路交通管理事件通知單」，卻有車主或駕駛人，是「警友會」成員或親友，或與金、李關係友好，或為警界同事，向金、李請託關說後，二人指示員警把白單，改成駕駛人在場的紅單（罰鍰三○○至六○○元），或乾脆「銷單」。

    中檢指出，第二波起訴的十五名警察都坦承犯行，金、李是因請託關說的舊思維與錯誤觀念觸法，建請法院量處適當之刑，其餘員警是配合長官或學長請託，礙於情誼或警界封閉文化而觸法，聲明從輕量刑，給予緩刑機會，以啟自新。

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