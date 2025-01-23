包庇前維安少將體測成績 上校緩刑

包庇前維安少將體測成績，上校昨改判一年三月、緩刑兩年。圖為示意圖。（資料照）

2025/01/23 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕曾負責總統賴清德於副總統任內維安工作的「萬里」警衛室前主任謝靜華少將，二○二一年體測健走成績不合格，時任國安局特種勤務中心訓練組長的盧永榮上校竟指示部屬填載不實的鑑測成績，使謝合格過關，台北地院依「使公務員登載不實罪」判盧一年三月徒刑；上訴後，高等法院考量盧改口坦承犯行，已深切反省，且案發後遭勒令退伍，受懲處不輕，昨改判一年三月、緩刑兩年，免入獄。可上訴。

北檢調查，謝靜華二○二○年晉升少將，擔任時任副總統賴清德「萬里」警衛室主任，謝晉升少將前，二○二○年度體技能測試時，三千公尺跑步項目未通過，改以五公里健走作為替代項目才過關，依規定，若體測成績連兩年未通過，則不得執行特種勤務。

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二○二一年八月，特勤中心舉行年度體技能鑑測，謝選擇五公里健走測試，依規定，必須在四十五分鐘內完賽才合格，但謝測試尚餘一圈時，已使用四十四分九秒（最終成績是四十七分廿三秒），擔任鑑測督察官的盧永榮眼看謝測試成績將不合格，竟意圖包庇。盧當場告知鑑測官許姓上尉，因謝健走鑑測多計算一圈，指示許登載謝測試成績為四十四分四十八秒，使謝取得維安特勤人員體能要求的合格成績。

全案經特勤中心內部舉報而曝光，但盧否認指示許造假鑑測成績；台北地院審理後，依使公務員登載不實罪判盧一年三月徒刑。

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