天道盟找美籍男 運4千萬毒品

將大麻膏偽裝成加拿大楓糖的零食。（記者劉慶侯翻攝）

2025/01/23 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕卅二歲美國籍男子「史比爾」受台灣黑幫委託，以觀光名義，夾帶古柯鹼、安非他命和大麻膏共約十七公斤毒品闖關來台，為掩人耳目，還把黑市價格逾四千萬元的毒品、夾藏在行李箱零食及玩具內，警方長期監控，趁他入境時逮人並搜出毒品，循線瓦解背後操控的天道盟松山分會長許姓男子、旗下小弟等共十人，擴大偵辦中。

台北市刑警大隊偵五隊去年接獲情資，有黑幫利用外籍人士販運毒品。由於販毒組織網絡牽涉廣，會同航警局共組專案小組。去年三月間，先查獲林嫌分裝大麻煙彈，起獲一、六公斤大麻煙油；七月再查獲張嫌運輸二、六公斤大麻煙油。

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警方溯源釐出是天道盟松山分會藏身幕後主導，毒品來源泰半是透過美籍男子走私入境。警方最終鎖定住北市大安區的三十二歲許男涉案。

警方調查，許男家境富裕，自小受寵愛，疑因嚮往江湖兄弟情，高中時期被盤踞在松山區的天道盟吸納，逐步升至松山會分會長。英文名peter的許男，經常出國或到美國旅遊「尋找商機」，旗下小弟不乏有雙重國籍的台裔美人。

許男透過介紹結識在美國開計程車的「史比爾」，達成合作協議，由對方以觀光名義來台，並攜帶毒品走私闖關，再由許男指派小弟接應。

警方經數月監控，月前得知「史比爾」再次入境，順利在桃園機場緝獲，在旅行箱內查獲將大麻膏偽裝成加拿大楓糖的零食，及藏放在玩具內的一公斤古柯鹼、三公斤安非他命、十三公斤大麻膏原油。

檢警隨後逮許男及旗下小弟，依組織及毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，「史比爾」收押禁見，許男則以一百萬元交保。

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卅二歲美國籍男子「史比爾」受台灣黑幫委託，以觀光名義，攜帶大量毒品走私闖關被逮。（記者劉慶侯翻攝）

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