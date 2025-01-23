雙桶屍凶手 兩個死刑改判無期

雙桶屍案凶手楊鴻儒被判二個死刑，最高法院兩度發回，更二審昨天判決，改判二個無期徒刑。 （資料照）

2025/01/23 05:30

更二審︰適用刑事妥速法、71高齡出獄已9旬多

〔記者張瑞楨／台中報導〕中橫公路花蓮路段於二○一五年九月，發現一個裝有男屍的鐵桶，十天後，徐姓工人行經此路段汽車熄火，查看時發現另一個裝男屍桶子，此「雙桶屍案」竟是開賭場的楊鴻儒，於十六天內將二人活活塞入鐵桶窒息棄屍，一審、二審與更一審都認定他手段凶殘，判處二個死刑，最高法院卻兩度發回，高等法院台中分院更二審昨天判決，逆轉改判二個無期徒刑。

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判決書指出，曾因強盜罪入獄的楊男，出獄後常聽陳姓被害人，吹噓同居楊姓女子有錢，楊鴻儒遂萌生殺陳男，將楊女據為己有之心，二○一五年六月廿七日邀陳男出遊，下藥迷昏塞入鐵桶致死。

經營賭場的楊男，不滿賴姓賭客質疑他詐賭，同年七月十二日邀賴男出遊，同樣下藥迷昏塞入鐵桶密封，棄置於距離第一個鐵桶約二○○公尺，兩人姿勢都是「倒頭栽」。

台中地方法院一審、台中高分院二審認為，楊鴻儒犯下「最重大之罪」，具「反社會型」與「自戀型」人格，矯正可能性偏低，有必要與社會永久隔離，判處二個死刑，最高法院卻發回更審，台中高分院更一審於二○二三年仍判決二個死刑，最高法院又發回，台中高分院更二審昨天改判無期徒刑。

台中高分院指出，此案審理已逾八年，依刑事妥速審判法規定，應減輕其刑，死刑減輕為無期徒刑，楊男與兩名死者無深仇大恨，竟把二人裝入鐵桶窒息死亡，至今仍否認犯行，不過，現年七十一歲的楊男罹患腎臟病，即使未來有可能假釋出獄（無期徒刑須執行逾廿五年始能聲請假釋），也已是九旬老翁，合議庭認為，必須藉由長期監禁，始足以撫慰死者家屬傷痛，預防楊男再犯罪，兩項殺人二罪都量處無期徒刑，可再上訴。

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