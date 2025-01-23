為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雙桶屍凶手 兩個死刑改判無期

    雙桶屍案凶手楊鴻儒被判二個死刑，最高法院兩度發回，更二審昨天判決，改判二個無期徒刑。 （資料照）

    雙桶屍案凶手楊鴻儒被判二個死刑，最高法院兩度發回，更二審昨天判決，改判二個無期徒刑。 （資料照）

    2025/01/23 05:30

    更二審︰適用刑事妥速法、71高齡出獄已9旬多

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中橫公路花蓮路段於二○一五年九月，發現一個裝有男屍的鐵桶，十天後，徐姓工人行經此路段汽車熄火，查看時發現另一個裝男屍桶子，此「雙桶屍案」竟是開賭場的楊鴻儒，於十六天內將二人活活塞入鐵桶窒息棄屍，一審、二審與更一審都認定他手段凶殘，判處二個死刑，最高法院卻兩度發回，高等法院台中分院更二審昨天判決，逆轉改判二個無期徒刑。

    判決書指出，曾因強盜罪入獄的楊男，出獄後常聽陳姓被害人，吹噓同居楊姓女子有錢，楊鴻儒遂萌生殺陳男，將楊女據為己有之心，二○一五年六月廿七日邀陳男出遊，下藥迷昏塞入鐵桶致死。

    經營賭場的楊男，不滿賴姓賭客質疑他詐賭，同年七月十二日邀賴男出遊，同樣下藥迷昏塞入鐵桶密封，棄置於距離第一個鐵桶約二○○公尺，兩人姿勢都是「倒頭栽」。

    台中地方法院一審、台中高分院二審認為，楊鴻儒犯下「最重大之罪」，具「反社會型」與「自戀型」人格，矯正可能性偏低，有必要與社會永久隔離，判處二個死刑，最高法院卻發回更審，台中高分院更一審於二○二三年仍判決二個死刑，最高法院又發回，台中高分院更二審昨天改判無期徒刑。

    台中高分院指出，此案審理已逾八年，依刑事妥速審判法規定，應減輕其刑，死刑減輕為無期徒刑，楊男與兩名死者無深仇大恨，竟把二人裝入鐵桶窒息死亡，至今仍否認犯行，不過，現年七十一歲的楊男罹患腎臟病，即使未來有可能假釋出獄（無期徒刑須執行逾廿五年始能聲請假釋），也已是九旬老翁，合議庭認為，必須藉由長期監禁，始足以撫慰死者家屬傷痛，預防楊男再犯罪，兩項殺人二罪都量處無期徒刑，可再上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播