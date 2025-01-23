詐領助理費128萬 國民黨新北議員曾煥嘉 判刑3年

新北市議員曾煥嘉詐領助理費，被判刑三年，褫奪 公權四年。 （資料照）

2025/01/23 05:30

3人頭助理 緩刑兩年

〔記者王定傳、羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市議員曾煥嘉，被控從二○一六年起，利用人頭詐領助理費約一二八萬餘元，新北地院合議庭審酌曾煥嘉偵審均認罪，並繳回犯罪所得，減刑後依違反貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物」罪，判刑三年，褫奪公權四年。同案三名人頭助理分別被判處六個月至一年兩個月不等徒刑，三人均緩刑兩年，可上訴。曾煥嘉昨未做回應。

曾煥嘉出身政治世家

檢方調查，曾煥嘉從二○一六年起，明知蔣姓及徐姓男子根本沒實際從事議員助理工作，而是在他所經營的水族館工作，竟申報兩人是議員助理，向新北市議會詐領公費助理補助費用四十萬餘元，如數撥付兩人帳戶內，作為曾煥嘉應給付予兩人為其從事私人養魚業務的薪酬。

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檢方調查，曾煥嘉明知林姓男子自二○一三年起，因車禍受傷而無法再勝任助理工作，於二○一六年起改至曾父公司委外施工的建案工地擔任雜務，竟未變更助理名冊，續向新北市議會詐得補助款八十七萬餘元，如數撥付至林男帳戶內，作為曾煥嘉應給付予林男為其服私人勞務的薪酬。

檢方二○二一年一月指揮廉政署發動搜索，聲押禁見曾煥嘉獲准，同年三月將四人起訴，全案移審後法院裁定曾煥嘉三百萬元交保。

出身於政治世家的曾煥嘉，是多屆台北縣議員曾文振之子；曾煥嘉與曾文振另被控共謀隱瞞凶宅訊息，向淡水第一信用合作社林口分社詐貸一千兩百萬元，高院依詐欺罪判處曾煥嘉三個月徒刑，緩刑兩年、曾文振判四月徒刑確定。

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