拋摔猛踹害死2歲半女娃 母判9年

廖姓女子前年底情緒失控三度將幼女拋摔到地墊，又用腳猛踹致其昏迷，送醫急救十九天後死亡，判刑九年。圖為示意圖。（資料照）

2025/01/23 05:30

不滿女兒不收拾玩具

〔記者余瑞仁、江志雄／綜合報導〕一名卅一歲廖姓女子未婚育養幼女，前年底二歲半的女兒不收玩具，廖女情緒失控三度將幼女拋摔到地墊，又用腳猛踹致其昏迷，送醫急救十九天後死亡，桃園地院國民法官專庭審理，昨依「成年人故意對兒童犯重傷害致死」罪，將廖女判刑九年。

判決指出，案發時廖女在桃園市租處，不滿二歲半女兒不收拾玩具，三次將身高八十六公分、體重十二公斤的女兒高舉至腰際，再往地上拋摔，女兒頭部著地，接著又腳踹幼女胸口一次，造成重傷害昏迷，廖女打一一九將女兒送醫，傷重不治。

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專庭審理時，廖女稱當時是一時情緒失控所為。專庭法官認為，二歲半女童的身體器官、腦部構造脆弱，一般人客觀可預見若外力劇烈搖晃或碰撞，極可能造成顱內出血及身體受到重傷害，甚至釀成死亡，廖女不能推說不知道後果，且短時間三次拋摔又腳踹，顯有重傷害犯意；法官審酌廖女案發後向警方自首、女兒父親同意從輕量刑等情，判處廖女九年徒刑，可上訴。

宜蘭男嬰疑受虐亡 父母聲押

此外，宜蘭也傳出虐嬰致死疑案，一名三個多月男嬰身體多處受傷，靠打工為生的父母將他送醫，搶救半個多月不治，宜蘭地檢署懷疑致死主因是顱內出血，預計今天解剖調查；檢察官昨訊問父母，認為二人供詞可疑，有串證之虞，向法院聲押二人。

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