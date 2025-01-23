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    父悶死嬰伴屍6年 母詐領補助

    警方帶黃男到基隆市郊區找尋男嬰遺體。（資料照）

    警方帶黃男到基隆市郊區找尋男嬰遺體。（資料照）

    2025/01/23 05:30

    前年底棄屍基隆老家 未入學才曝光 父過失致死起訴

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕卅一歲黃姓男子與楊姓妻子於二○一七年底生下男嬰，隔年初卻因孩子吵鬧，遭黃男用抱枕蓋住口鼻身亡，黃男與妻子擔心被發現，竟隨身帶著孩子的遺骸長達六年，前年底黃男才將孩子遺骸丟到基隆老家。因孩子未入學，相關單位調查後案件曝光；基隆地檢署近日偵結，依涉犯過失致死等罪起訴黃男。

    檢警調查，黃男與妻子原住台中，孩子於二○一七年十一月出生後，由兩人一起撫養。隔年三月間，黃妻外出時，黃男不滿孩子哭鬧，竟拿抱枕蓋其口鼻，忽略嬰孩無翻身、掙扎能力，發現時已經身亡。

    黃男將此事告知妻子，決定將孩子遺骸帶在身邊，除避免東窗事發，且能持續領取育兒津貼。

    夫妻倆後因故離異，孩子遺骸由黃男帶在身邊。前年底，黃男稱想讓孩子落葉歸根，就將孩子遺骸帶回基隆老家附近郊區棄置。

    因孩子去年適逢入學年齡，教育單位找不到人，通報警政機關，經追查後案件才曝光。

    據悉，黃男到案後，原稱三年前已將孩子託付給友人，但卻無法交代友人身分及孩子去向，最終被檢警突破心防，承認孩子被自己誤殺，遺骸棄置在基隆。檢警隨即傳喚死者母親到案說明，其供訴內容與黃男所稱相仿，但卻解釋當時是為了保護前夫，才假意持續領取育兒津貼。

    母涉詐欺罪嫌 另案偵辦

    檢警初步計算，楊女領取的育兒津貼長達六年，金額高達數十萬元；檢察官將黃男依過失致死、侵害屍體等罪嫌起訴；另孩童母親涉詐領育兒津貼部分，因涉犯詐欺罪，已另案偵辦。

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