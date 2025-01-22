酒駕撞傷一家人逃5年 春安首日落網

新北市警淡水分局執行俗稱春安的加強重要節日安全維護工作首日，逮獲逃亡五年多的兩條通緝犯徐瑋良(中)，他還說跟女友討論結婚後歸案。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/22 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局昨啟動以往稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，淡水分局首日就有斬獲，查獲曾酒駕撞傷一家三口肇逃，害女童失去味覺、嗅覺的無良駕駛徐瑋良，他身揹兩條通緝遭判刑六年半，卻未到監執行，逃亡五年期間還開炒飯攤負責外送，徐男被逮後，還試圖要求跟女友結婚後再執行，警方將他押解歸案。

身揹兩案判刑六年半

淡水警攔違規車逮捕

淡水警方昨天凌晨執勤時，發現一輛違規左轉轎車，駕駛先假意受檢，卻加速駛向自強路一處社區地下室停車場，駕駛與女友以為沒事了，正要上樓返家時，在後圍捕員警立刻上前查證其身分，赫見卅八歲徐男是士林地院發布「不能安全駕駛」及詐欺兩條執字案的通緝犯，立刻上銬逮捕。

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據了解，徐男兩條通緝需執行六年半刑期，其中「不能安全駕駛」通緝，是他二○一九年四月，酒駕行經關渡橋逆向撞上對向轎車，徐男肇事後逃離現場，後被警方逮回。

士林地院認為徐男開車肇事，造成車內三人受傷，駕駛女兒因傷喪失嗅、味覺，徐男之後也沒積極跟對方和解、出庭常缺席、態度也不佳，判處三年徒刑，徐男另涉及詐欺被判刑，兩案共判處六年半徒刑；徐男被逮後，還向警方提出打算跟女友公證結婚再前往執行，以便未來女友可以家屬身分探監。

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