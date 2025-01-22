虐死院生 德芳教保組長二審加重判

苗栗德芳教養院囚虐院生致死案，主嫌林祐丞二審加重改判9年10月。（資料照）

2025/01/22 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣私立德芳教養院廿八歲罹患自閉症的李姓院生，二○二一年被教養院教保組長林祐丞、行政助理賴冠亨毆打綑綁拘禁致死，苗栗地方法院一審依私行拘禁致人於死罪，判處林祐丞八年十月徒刑、賴冠亨七年十月徒刑，未動手但全程目睹，還幫忙拿按摩拍給林、賴二人施暴的生活照護員周玟妗，則是判刑七年二月，高等法院台中分院昨天二審判決，賴維持一審判刑，居主導決策的林男改判九年十月，比一審加重一年，周女則減輕，改判三年八月，可上訴三審。

林祐丞居主導卻卸責

台中高等法院昨天並未說明改判理由，不過，死者母親於二審時拒絕調解，希望能重判，至於此案民事部分，苗栗地院去年十一月判決，教養院與林男、賴男、周女三人，應連帶賠償死者父親二一二萬餘元、母親一八○萬元。

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一審判決書指出，李姓院生於二○二一年七月廿九日情緒不穩而躁動，賴冠亨、林祐丞竟打耳光、拳頭毆打暴力對待；林男請周玟妗取來按摩拍，打李姓院生屁股，賴男接著以約束帶綑綁雙手，留在寢室內，但李姓院生持續躁動，賴再持繩子進入寢室，將李的雙手雙腳綑綁，周女則將寢室房門鎖上。

當天下午二時許，李姓院生掙脫綑綁束縛，從寢室窗戶跳到走廊，賴男又持掃把柄毆打，再持周女交付的按摩拍，打李姓院生屁股，賴男再用束護帶將李姓院生雙手反綁，雙腳則以塑膠繩綑綁，將李留在房內，林、賴、周三人，無視李姓院生持續反抗尖叫，也未即時檢查李的身體狀況而鬆綁或補充水份，李姓院生身體肌肉處於長時間過度活動緊縮，引發橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血，最終因高熱、代謝性衰竭，當天下午五時許不治。

照護員未動手 刑期減輕

法官認為，林男居主導決策角色，卻犯後否認，將責任推給其他被告，犯後態度不佳；賴男則坦承，有勇於面對過錯並承擔，犯後態度尚可；周女也是坦承，但否認有共同犯罪的犯意，她數次向被害人家屬道歉，犯後態度普通，三人都沒有與死者家屬和解且獲得原諒。

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