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    殺人遭圍捕 機車衝撞傷2警

    陳姓男子因購毒糾紛殺人被圍捕，騎車衝撞意圖突圍，被拉下車壓制逮捕。（讀者提供）

    陳姓男子因購毒糾紛殺人被圍捕，騎車衝撞意圖突圍，被拉下車壓制逮捕。（讀者提供）

    2025/01/22 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陳姓男子向洪姓男子買毒，錢不夠被罵，心生不滿揮砍洪男六刀致死，洪男陳屍租屋處兩天才被發現，警方調閱監視器畫面以車追人，鎖定陳男埋伏圍捕，陳男見警騎車衝撞意圖突圍，仍被員警拉下車壓制逮捕，過程中造成兩警受傷，警方歷時八小時逮人，將陳男依殺人罪嫌移送法辦。

    買毒錢不夠挨罵

    高雄市陳姓男子（四十七歲）一月十八日向洪姓男子（四十八歲）買毒，疑似錢不夠被辱罵，竟火大持洪男租處的水果刀，朝洪男頭部、腰部、肩膀、後背等多處揮砍後離去。

    6刀要了毒販命

    洪男陳屍租處兩天，直到友人前天來訪，赫見他倒臥門口，地上還留有血跡，立即報警，檢警相驗確認他身中六刀，朝他殺調查。

    楠梓警方調閱監視器畫面，以車追人，鎖定曾出現在命案現場的陳姓男子涉嫌重大，警方發現陳男作案後投靠友人，員警立即埋伏在陳男友人位於仁武區的住處外，見陳男騎車載友外出，一擁而上逮人，陳男見狀反催油門加速，意圖衝撞員警，所幸員警跳開，將陳男拉下車壓制逮人。

    過程中造成偵查隊陳姓小隊長及陳姓警員手腳擦傷，起獲作案水果刀、衣物、鞋子，水果刀與鞋底殘留血跡，鞋印與命案現場印痕吻合。

    檢警調查，陳男供稱因買賣毒品糾紛，憤而持刀殺人，並坦承吸食海洛因；警方對他採尿送驗，警訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢察官複訊後向法院聲押禁見。

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