理賠員勾保戶詐2389萬 砸1328萬戰酒店

表格

2025/01/22 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕台灣人壽保險公司前理賠專員楊亞儒，熟知公司內部「廿分鐘快速理賠給付作業」有空間可操作，涉勾結五名保戶詐保二四三次，A走二三八九萬餘元，楊的口袋滿滿後開始過奢靡生活，光是上同一家酒店就花掉一三二八萬餘元。士林地檢署昨依刑法「三人以上共同詐欺取財」、「行使業務登載不實準文書」等罪，起訴六名被告，並請法院從重量刑。

操作快速理賠 得手243次

「廿分鐘快速理賠給付作業」處理一般意外傷害事故、疾病住院治療等作業時，只要理賠金額不超過授權額度，可由同一位理專使用內部「Vlife」、「LSP」保險理賠作業系統，登入帳號、密碼即可辦理，期間僅由覆核人員再次確認給付金額及對象無誤，就可將請款單送出納匯款，迅速完成保險理賠作業。

請繼續往下閱讀...

士檢調查，楊男利用執行業務關係，取得其他不知情理專的帳、密，並得知陳姓等五位保戶的家人有病痛需要醫療情況下，從前年五月至去年九月共謀小額詐保。

楊使用其他帳、密進入理賠系統，填入保戶不實的病因，比如「因籃球運動導致韌帶斷裂」、「踝部挫傷」、「手肘挫傷」、「尺骨骨幹骨折」、「局部多汗症」、「皮膚及其他良性腫瘤」等，依此手法詐保，得手後將不法所得用於上酒店等，過享樂生活。

案經台壽內部稽查，發現五名保戶出險紀錄異常，甚至未提供診斷證明、醫療收據等必要文件仍拿到理賠金，報案揪出楊男等六人，被告均承認犯行。

士檢批楊男罔顧保險理賠員應有的倫理操守，五名保戶明知侵害的是整體保險共同團體權益，仍與楊男共犯本案，將六人起訴及建請從重量刑；在押的楊男移審後，獲法院裁定十萬元交保。

公司稽查 揪出內鬼楊亞儒

詐保案去年爆發後，台壽曾表示，全案是公司內部查核時主動發現，隨即全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核覆核權限、提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控三道防線，杜絕一切不法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法