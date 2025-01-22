清泉崗女士官長 遭IDF發動機吸入慘死

空軍清泉崗基地41歲胡姓地勤女士官長，在機庫堡進行經國號（IDF）關車前檢查，遭戰機發動機進氣口吸入身亡。 （圖為同款戰機資料照，圖中非新聞當事人）

2025/01/22 05:30

〔記者張軒哲、張瑞楨／台中報導〕空軍清泉崗基地廿一日上午發生死亡意外，一架經國號（IDF）戰機於降落後，在機庫堡進行關車前檢查時，四十一歲胡姓地勤女士官長被戰機發動機進氣口吸入，頭部重創而失去生命跡象，送童綜合醫院急救仍不治，台中地檢署與台中市憲兵隊正釐清案發原因。

戰機滑回機庫堡進行檢查

此意外事故的是編號一五○四單座經國號戰機，今年一月初參與軍方春節加強戰備操演，是漢翔公司為「翔昇計畫」性能提升案的單座原型機，於二○一六年撥交清泉崗基地服勤至今。

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據了解，事發戰機落地滑回機庫堡停妥，胡女負責檢查戰機外觀是否損毀，她檢查完成放置輪檔時，不慎遭到右側發動機吸入，部分頭顱被削掉而殉職。

疑未收油門前 進入危險線

據軍事迷指出，戰機落地進入機堡，關車前檢查為地勤人員裝置各種安全插銷後，即可通知飛行員收油門，並關閉發動機，外界研判胡女被強勁發動機吸入之因，可能是發動機未收油門前進入危險線（區域），事發的機堡應有裝設監視器，可藉透過監視器釐清真相，不過，空軍三聯隊強調，外界都是臆測，將配合檢、憲蒐證相驗及辦理法紀調查，至於降落之後關機的相關作業程序，不便對外公開或說明。

機堡有監視器可釐清真相

現在非戰時，台中地檢署已指派檢察官，會同台中憲兵隊偵查與相驗，至於是否有人為疏忽等，仍有待進一步釐清。

空軍第三聯隊表示，全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類似意外再生。

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