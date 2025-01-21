劣檢淪黑牌律師 偷接案騙9人 起訴

前檢察官吳傑人被廢止律師證，卻謊稱是律師向民眾招攬業務被起訴。 （資料照）

2025/01/21 05:30

逼美女證人陪睡 判刑免職、廢律師證

〔記者陳建志／台中報導〕前高雄地檢署檢察官吳傑人任內偵辦應召站仲介賣淫案，見作證應召女頗有姿色竟逼她陪睡，被依貪污罪重判七年六月確定，並經法務部廢止其律師證書，沒想到吳男沒律師證卻謊稱自己是律師向民眾招攬業務，並收取數萬元不等代價，造成九位民眾受騙，台中地檢署獲報偵辦，昨天依詐欺、違反律師法起訴，並建請法官從重量刑，而吳男昨則親自現身喊冤。

吳傑人是在二○○六年五月間偵辦應召站仲介賣淫案，傳喚兼差應召女作證後，見對方頗具姿色，明明已緩起訴偵結全案，竟向應召女謊稱要擴大偵辦，強逼陪睡，應召女事後向調查局檢舉，吳男二○一二年一月被最高法院依貪污罪重判七年六月確定，同年解送高雄監獄執行，已服刑完畢出獄。

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吳男因犯貪污罪，法務部認為應廢止吳的律師證書，並經函詢全國律師聯合會意見，二○二一年十一月十八日正式廢止其律師證書。

沒想到吳男卻在二○二一年至二○二四年間，佯稱自身為律師、有律師團隊等說法，致使董姓民眾等九人誤信，而以一萬至七萬元不等的代價請他幫忙打民、刑事訴訟官司。

台中地檢署獲報，去年九月廿五日執行搜索及通知被告、證人到案說明，經檢察官複訊認吳男涉犯詐欺取財、律師法等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，台中地院在去年十月廿一日裁定吳男羈押禁見。經吳男聲請，台中地院今年一月十六日裁定吳男提出五十萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居。

台中地檢署昨天偵結依詐欺、違反律師法將他起訴，承辦檢察官認為，吳男喪失律師資格，卻對外宣稱無償提供法律服務，實則以詐欺手法非法辦理訴訟業務營利，損及當事人權益，若審判中仍無對告訴人、被害人填補損害的誠意，建請法院從重量刑。

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