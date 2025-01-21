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    首頁　>　社會

    虐死剴剴又涉虐2奶娃 保母姊妹起訴

    涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（中）、劉若琳（左），又涉虐2童被起訴。（資料照）

    涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（中）、劉若琳（左），又涉虐2童被起訴。（資料照）

    2025/01/21 05:30

    綁5月嬰四肢、逼1歲男娃蹲馬步

    〔記者王定傳／台北報導〕保母劉彩萱與其妹劉若琳涉嫌聯手虐死一歲男童「剴剴」，引起社會譁然，台北地檢署去年起訴兩人後，仍在台北地院審理中；檢方追查，劉彩萱姊妹涉虐待另兩名幼兒，手法如：綑綁四肢、要不會走路的一歲男嬰蹲馬步、不勤換尿布致男嬰肛門口嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛等，台北地檢署昨再依妨害幼童發育、傷害、強制等罪嫌起訴兩人。

    檢方調查，劉彩萱自二○二三年四月起與一名家長簽立「在宅托育服務契約」，約定提供週一至週五早上八時起至下午五時為止的全日照護服務，並收取二萬八千五百元照護費；劉若琳則經由兒童福利聯盟文教基金會媒介，與另一名家長簽契約，全日照護，每日一千元照護費由兒福聯盟支付。

    檢方查出，兩人又聯手對被害者施以凌虐，例如：二○二三年九月間，劉若琳竟放任由他托育的一名幼兒，用腳抵住當時年僅五個月多大的被害者頭部，並拉取他掛在脖子上的奶嘴掛繩，反覆用力勒緊脖子，甚至還有彈眼、鼻子、臉部及頸部等處，致被害者感到痛楚、驚恐、不安而嚎啕大哭，仍未予阻滯，反而以戲謔態度在旁錄影；同年十月廿九日，劉彩萱則涉嫌拿布條將這名被害者的雙手反綁在餐椅背、雙腳綑綁固定在餐椅。

    檢方調查，同年九月十二日，姊妹倆明知另一名年約一歲的被害者還沒學會走路、無法雙腳站好，竟涉將他的雙腳打開，讓他一腳跨站在椅子上、一腳蹲馬步站在地上，讓他上不去也下不來，感到驚嚇、嘶吼喘氣、轉頭伸手求助時，仍放任不管，甚至不勤換尿布，經醫師提醒後仍不改善，致被害者尿布疹、肛門口嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛；檢方因此依妨害幼童發育、傷害、強制等罪嫌起訴兩人，並請法院依兒少福利與權益保障法規定，加重其刑。

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