徐巧芯大姑夫妻 助詐團洗錢2289萬 重判

徐巧芯大姑夫妻助詐團洗錢重判，劉向婕被判10年、杜秉澄15年。（資料照）

2025/01/21 05:30

共犯52罪 劉向婕判10年、杜秉澄15年

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻及助理吳沂珊、友人林于倫等四人，被控成立詐團的後端水房，將二二八九萬餘元贓款以交易虛擬貨幣的方式洗錢，台北地院昨依加重詐欺、指揮犯罪組織等罪，判處劉向婕十年徒刑、杜秉澄十五年，林于倫、吳沂珊各八年、六年。

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沒收4人犯罪所得及洗錢二一八八萬

合議庭並宣告追徵沒收未扣案的杜、劉夫婦的共同犯罪所得六十八萬、林于倫廿二萬、吳沂珊九萬餘元，及四人共同洗錢的金額二一八八萬餘元。

劉向婕是徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧的胞姊，劉、杜夫妻仍收押禁見，昨皆被提解到庭聆判，判後表情對結果顯得相當失望，但都未當庭表達意見。

北院認定杜、劉夫妻皆觸犯操縱指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財等罪共五十二罪，各罪分論併罰，合併應執行十五年、十年徒刑；林于倫、吳沂珊各犯五十三件加重詐欺取財罪，應執行各八年、六年徒刑。

判決指出，杜秉澄受詐團上層成員「小老虎」指揮，招募妻子與吳沂珊，並說服林于倫提供其名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為詐團後端水房的洗錢帳戶，指揮劉等三人以現金提領、跨行轉匯、將台幣轉換為泰達幣等方式，把贓款轉匯至詐團前端水房指定的電子錢包，營造虛幣交易的假象，使詐團保有犯罪贓款，合計洗錢二二八九萬餘元。杜、劉夫妻從中獲取三％利益、林于倫抽成一％，吳沂珊月領薪資三萬元。遭詐騙的被害人多達一六七人，其中五十三人報案提告。

北檢去年三月發動搜索，聲押杜、劉、林獲准，去年七月起訴四人，杜、劉移審後續押迄今，林于倫五十萬元交保。北院審理期間，杜、劉只認刑責較輕的洗錢罪，不認組織犯罪、加重詐欺罪，林于倫否認犯罪，辯稱是被杜秉澄利用和欺騙，吳沂珊全盤認罪。

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