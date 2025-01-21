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    5年輕人轉賣詐騙園區 生死未卜

    婦人疾呼「當你在機場按指示用Telegram拍個人照與資料傳送給對方， 就已經被賣了。」 （記者許國楨攝）

    婦人疾呼「當你在機場按指示用Telegram拍個人照與資料傳送給對方， 就已經被賣了。」 （記者許國楨攝）

    2025/01/21 05:30

    中國人看守 毒打關小黑屋 詐50萬美金才放人

    〔記者許國楨／台中報導〕八名國人接受旅遊招待前往泰國，上月初從桃園機場搭乘廉價航空前往曼谷，抵達機場隨即被送往緬甸，其中三名年紀較長婦人直接被要求付贖，另五名年輕團員經挑選被轉賣到詐騙園區，五人至今仍音訊全無。

    北部廿七歲謝姓火舞表演者去年底向家人告知要和朋友去泰國工作，後來被發現定位在緬甸要付數十萬元才能返家，家人經過相關單位協助後幸運返台，但上述五名年輕人就沒這麼幸運，生死未卜。

    根據同團一名付贖幸運回到台灣的婦人描述，當時她與另七名團員一抵達緬甸拘禁處所，有中國人負責看守，只要他們未使用中文交談，或是有反抗舉動，就會被打頭及打罵警告。

    據了解，這五名年輕人負責配合詐團的假虛擬幣投資話術騙老外，被脅迫詐騙業績達到五十萬美金才放人，由於手機都是統一保管防止被定位，期間一名男生偷偷將工作手機帶回宿舍，私下與女友通話被發現，隨即被關到小黑屋毒打還恐嚇「再犯規就活埋」。

    一女泰國自助旅遊 被搭訕就賣掉了

    期間一名女生為走出父喪之痛，獨自到泰國自助旅行散心，結果出飯店被搭訕，接著就被賣到緬甸詐騙園區，直到丈夫透過國際救援組織，付了上百萬台幣才獲釋，也有另名住台灣南部女生，則是付贖十萬美金才獲釋。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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