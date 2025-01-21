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    鎖定長輩騙到緬甸拘禁 跨國綁架

    居間協助的專業魔術師王元照提醒民眾 「免錢的最貴」。 （記者許國楨攝）

    居間協助的專業魔術師王元照提醒民眾 「免錢的最貴」。 （記者許國楨攝）

    2025/01/21 05:30

    協調人︰食宿機票招待多有鬼 免錢的最貴

    〔記者許國楨／台中報導〕國人遭誘騙到東南亞詐騙園區事件層出不窮，但近期傳出鎖定接收資訊相對封閉，且較無自救能力的中老年人，以招待旅遊為誘餌招攬到泰國後送緬甸拘禁，只要沒有詐騙能力產值，即軟硬兼施要求付贖金，有被害人因此請家人透過各種管道付清贖金才獲釋逃回台灣，形同跨國擄人勒贖。

    過程中居間協助的專業魔術師王元照指出，曾有街頭藝人，被邀請到泰國卻被押送到緬甸後失聯甚至失蹤案例，不同的是，年輕人幾乎都是被轉賣到詐騙園區，配合從事詐欺等不法，現在更衍生出招待長輩到泰國旅遊的變相跨國綁架，宛如行走的新台幣。

    他們因年紀稍長可能不符詐團需求沒被轉賣，不懂得尋求協助被鎖定，成為另一種肥羊，因此不合理高薪、高報酬、食宿機票招待，都可能是詐騙，「免錢的最貴」提醒民眾注意。

    王指出，去年十二月初，八名國人在桃園機場集合後搭機前往泰國，抵達曼谷機場隨即被送往緬甸，五名較年輕團員被轉賣到詐騙園區，而三名年紀較長婦人，因不諳電腦且反應不夠快，詐團認為沒有產值，直接要求付贖才放人，最終家人東借西借，籌了四十萬以泰達幣匯到對方錢包付贖，率先逃回台灣報案，籲警方相關單位正視追查。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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