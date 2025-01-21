免費泰國遊 8人整團賣掉

婦人疾呼「當你在機場按指示用Telegram拍個人照與資料傳送給對方， 就已經被賣了。」（記者許國楨攝） 居間協助的專業魔術師王元照提醒民眾「免錢的最貴」。 （記者許國楨攝）

2025/01/21 05:30

恐嚇活埋餵毒⋯婦緬甸驚魂18天 家人付贖逃回台

〔記者許國楨／台中報導〕八名國人去年底在機場集合後搭機前往泰國，抵曼谷機場隨即送往緬甸詐騙園區，其中三名年紀較長婦人直接被要求付贖放人，形同跨國綁架，其中一名付清贖金才逃回台灣的婦人，近日現身泣訴任人宰割，擔憂性命不保十八天驚魂實錄，數度哽咽說，「簡直生不如死，鬼門前走一遭」，希望別再有國人受害。

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婦人說，去年十二月初，女性友人告知有招待泰國旅遊名額，只要幫忙在曼谷的銀行開戶成功，可拿到七萬到十萬酬庸，因曾去泰旅遊認為有經驗，雖友人未同行也未覺有異，去年十二月三日晚間抵桃園機場，發現還有另七名來自台灣各地團員，八人中有五名年輕人，原以為是快樂出遊兼賺外快，竟是惡夢開始。

要求下載Telegram拍護照、傳個資 就已經被賣

他們在桃園機場聽從對方「方便聯繫」指示，統一下載「飛機」通訊軟體Telegram，拍攝個人護照連同機票等基本資料傳給對方，渾然不覺是被賣掉第一步，班機凌晨抵曼谷，八個人被兩台轎車載走，途中三度更換車輛，多處崗哨還有士兵查驗護照。

越過泰緬交界 被荷槍士兵帶到上鎖房舍拘禁

數小時後通過一座橋，越過泰緬交界莫艾河到達緬甸苗瓦迪，竟有荷槍實彈士兵把他們帶到吉普車上，回過神來已身處設有上鎖鐵門的四樓房舍，十個人擠睡地上的大通舖小房間，印證她被賣掉拘禁。

接著士兵直接告訴她及另兩名婦人要求六十萬元贖金，還要求按設定教戰守則向家人籌錢，更不時言詞威嚇不籌錢會被活埋、餵毒、送去賣血，且詐團為躲避追查數度更換拘禁地點時，途中曾經過醫院更嚇到以為要被割器官。

婦人說，「當下已有最壞打算，回不去就可能死在這裡。」所幸最後家人付四十萬台幣贖金獲釋，在機場訂購回程機票時仍不敢置信，深怕再被抓回園區轉賣，直到搭上回台班機那一刻才真正放下沉重壓力。

婦人回想，被拘禁期間生不如死，有死在他鄉也是命的覺悟，去年十二月廿日回到台灣彷彿獲得重生，疾呼「當你在機場按指示用Telegram拍個人照與資料傳送給對方，就已經被賣了。」希望以自身慘痛的教訓，呼籲國人別再被騙了。

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