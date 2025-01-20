年節前夕 澎湖查獲5噸中國走私蒲燒鰻

澎湖查獲漁船走私，載運疑來自中國的5噸重蒲燒鰻成品企圖闖關。 （記者劉禹慶攝）

2025/01/20 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關前夕，民生物資需求愈趨活絡，又到了私梟活躍的季節，海巡署金馬澎分署澎湖外垵安檢所前天執行安檢勤務時，在報關入港的漁艙內，赫然發現約五噸重的蒲燒鰻成品，疑似來自中國，連人帶船押回澎湖海巡隊馬公隊部偵查。

據透露，外垵安檢所前天晚間執行報關安檢勤務，外垵籍金吉利一六八號漁船報關進港，安檢人員登船展開安檢勤務，打開漁艙一看，竟是排列整齊的保麗龍箱，紙箱內都是蒲燒鰻成品，立即循線通報，並先行將船隻及人員查扣，昨天一早移往馬公漁港安檢所展開清查。

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據了解，金吉利一六八號漁船上兩名台籍、兩名印籍船員，前天晚間九點多報關入港，被查獲涉嫌載運來路不明的蒲燒鰻成品，初步清點每箱約十公斤，約有五百箱，數量重達五噸，由於數量龐大，馬公漁港安檢所及機動查緝隊支援人力，在碼頭上展開清點作業。

因蒲燒鰻成品必須冰存，經過協調，遭查扣的物品暫時冰存在澎湖區漁會冰庫內，並通報澎湖地檢署偵辦，同時也通報澎湖縣政府農漁局前往查驗，以釐清來源。根據知情漁民表示，蒲燒鰻成品疑似來自中國，由於農曆年節台灣市場需求量大，漁民見有利可圖才會鋌而走險。

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