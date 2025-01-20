騙護照首腦 放高利貸、性侵少女判8年7月

宜蘭護照集團黑吃黑朱姓主嫌（中），另對少女放高利貸又性侵，一審合計處以有期徒刑8年7月。（民眾提供）

2025/01/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣護照集團黑吃黑案二十六歲主嫌朱力緯，涉嫌設局詐騙原合夥人近四百萬元與二十一本護照，並放高利貸給十七歲少女後藉機性侵，被害少女不甘受辱跳樓尋短。一審依成年人故意對少年犯強制性交罪等三罪，合計處以有期徒刑八年七月，昨天起再度延押二個月。

護照集團黑吃黑案，肇因於宜縣美髮廳老闆陳姓男子，二○二二年底從顧客口中得知，蒐集我國護照申請貸款可從中牟利，便夥同李男、蔡男，胡男收取護照，後來邀請朱力緯共謀，不料，護照當事人未出現導致申貸卡關，朱男對此心生不滿，另外找來洪男、黃男、陳男合夥設局，回頭詐騙陳姓老闆。

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二○二三年三月起，朱男等四名同夥向陳姓老闆行騙，佯稱他們有護照申貸管道，但要有支付相關費用，騙取三百九十四萬元與二十一本護照，陳姓老闆後來發現受騙拒絕再給錢，竟遭嗆聲恫嚇，擔心安全受威脅出面報案，此案才東窗事發。

陳姓美髮廳老闆涉入的護照集團案，宜蘭地院已在去年十月審結，依共同犯將護照交付他人以供他人冒名使用罪判刑，陳處有期徒刑六月，李男、蔡男，胡男各處五月，均可易科罰金。

此外，少女借款遭性侵案，朱力緯去年六月得知一名十七歲少女需款孔急，主動聯繫對方，出借一萬元，要求開立二萬元面額本票，預扣第一期利息二千元，僅交付八千元，少女允諾一週內還款，放款後的隔天凌晨，朱透過通訊軟體邀少女外出，駕駛賓士車載她到五結鄉某摩鐵強制性交得逞。

判決指出，少女遭性侵後的當晚墜樓，被人發現緊急送醫保住性命，朱男偵訊時否認重利與強制性交犯行。宜蘭地院合議庭認為，朱男借款利息，若參酌民間借款常情計算，相當於以年息七三○％計息，性侵部分，經審酌事證，認定朱男故意對未滿十八歲少女強制性交犯行事證明確。

全案最近宣判，法官將朱男依成年人故意對少年犯強制性交等罪，合計判處八年七月。

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