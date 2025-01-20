弟被賣掉 高中時遭母逼賣淫 法官︰免扶養

高中時遭母逼賣淫，陳姓女子向新竹地院聲請免除扶養生母義務獲准。圖為示意圖。（資料照）

2025/01/20 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓女子自小曾被開酒店的母親持刀追砍，高一就被逼坐檯陪酒，高三因母親罹癌被迫下海性交易賺取醫藥費，事後母親持續向她要錢，陳女再也無法承受，向新竹地院聲請免除扶養生母義務，法官審理認為陳母不僅未善盡人母應盡之扶養義務，反而對女兒有重大戕害情事，裁定准許。

陳女說，母親曾分別與多名男性生下六名子女，她記得國小一年級時，母親會發酒瘋動輒持刀追砍她，甚至她躲進廁所，母親還持刀追砍並以刀重擊廁所門，至今仍餘悸猶存！

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她說母親曾經營酒店，酒店小姐送她洋娃娃，母親曾在痛毆她後，將娃娃焚燒面目全非後撂話「下一個就是妳！」而她至今無法留長髮，也因童年期間曾遭母親拉扯頭髮在地上拖行之痛苦記憶！

她八歲時目睹七歲的弟弟被媽賣掉，她遭母親放在外婆家後，即沒有任何母女互動，她國小就作童工養自己，有時被迫向早餐店乞食吐司的邊邊果腹，也曾窩在學校體育館軟墊上睡覺。

高一下學期母親接她回家同住，竟將她帶至卡拉OK酒店陪客人喝酒、恣意供客人撫摸來換取金錢，所得亦遭母親全數取走。

高三時母親因大腸癌三期需要龐大的醫療費用，她被迫從事性交易，用換來的金錢清償母親之前的健保欠費及醫療費用。

法官調查，陳母於女兒自幼至成年之前，顯然未善盡其身為人母應盡之扶養義務，反而有重大戕害之情事，情節確屬重大。因此女兒主張依民法規定免除對母親扶養義務，應予准許。

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