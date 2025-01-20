堆大量金紙鞭炮 沙鹿惡火 祖孫雙亡

沙鹿民宅大火，火災現場屋外堆置大量物品。（記者歐素美攝）

2025/01/20 05:30

一家三代五口同住 另三人嗆傷逃出

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區星河路一處二樓磚造加蓋民宅，昨天凌晨三點多發生大火，吳姓屋主三代同堂五人受傷送醫，其中，七十一歲吳姓男屋主及十四歲的小外孫逃生不及，當場沒有呼吸心跳，送醫不治，另三人則輕微嗆傷。詳細起火原因，台中市消防局調查中。

阿嬤逃到屋外 呼喊家人逃生

昨天凌晨三點多，台中市沙鹿區星河路一處民宅發生火災，台中市消防局獲報，立即派出各式消防車廿四輛、消防人員五十三名前往灌救，火勢在五點多撲滅。

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現場共救出五人，其中，吳姓男屋主（七十一歲）及小外孫（十四歲）當場沒有呼吸心跳；屋主妻子王婦（六十四歲）、兒子吳男（四十七歲）及大外孫（十五歲）吸入性嗆傷，五人送醫救治，前兩者宣告不治，其餘則無大礙。

王姓婦人還原案發情況指出，她和丈夫及兩名外孫當時都在二樓，兒子在加蓋的三樓睡覺，當時她尚未睡著，發現二樓的電燈突然熄滅，到一樓準備查看總開關，結果就發現一樓起火，懷疑是電線老舊所致，她立即跑到屋外大聲呼叫屋內的丈夫、兒子及外孫等人逃命。

附近鄰居聽到王婦呼叫聲，下樓查看，見吳家已冒出熊熊大火，趕緊報案。結果，吳姓屋主疑因中風，行動不太方便，消防人員在二樓房間發現他時，吳男已昏迷，送醫不治；兩名外孫，大外孫逃到二樓陽台，由消防人員救下，小外孫則躲在房間廁所，被發現時已嚴重燒傷，送醫不治；兒子則從三樓爬到隔壁的隔壁鄰居家中下樓順利逃生。

家屬表示，吳姓屋主與妻子育有一兒三女，大兒子未婚，二女兒離婚後將兩個孩子送回娘家，兩名少年目前分別就讀國中一年級與三年級，與舅舅及外祖父母居住，不料，卻遭遇火災，天人永隔。校方表示，除將針對兩名學生的班級進行心理輔導，並考慮頒給死亡的少年畢業證書。

初步研判起火點在一樓

消防人員表示，吳家戶外堆置很多雜物，屋內一、二樓也堆置大量金紙、鞭炮及雜物等，致火災一發不可收拾，初步研判起火點在一樓，但是否為電線走火釀災，還需進一步鑑定釐清。

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