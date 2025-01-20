台中街頭施暴頻傳 議員批治安令人擔憂

五名惡煞企圖強押余男上車。（擷自「黑色豪門企業」）

2025/01/20 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕三名惡煞收取報酬，以製造假車禍方式，當街對葉姓人夫尋仇施暴，本月八日又傳出一名男子在某民宅，被五名惡煞強押塞進後車廂未果，索性當街痛毆踹頭施暴，因類似案件層出不窮，民代認為警方應在治安事件發生熱點提高見警率，絕不能粉飾太平、息事寧人，讓中市治安持續荒腔走板。

8日又傳5煞當街痛毆踹頭

台中市東區去年五月初發生街頭大亂鬥，雙方各五人分持滅火器、球棒互相攻擊、砸車，警方將滋事十人全數帶回偵辦，經查，竟只是為了一筆兩萬元的債務。另何姓男子與陳姓前雇主有近四萬元債務糾紛，何為躲債去年八月初與巫姓前同事投宿旅社，巫卻暗中向陳通風報信，陳一口氣找來五名員工趕往，當街圍毆何男後準備押往公司。

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台中市大里區去年十月深夜也發生街頭暴力事件，五名惡少持球棒痛毆、猛踹一名少年，還對他吐口水，經查僅不滿少年曾經「關車門太用力」、「差點A到」，才約出來「教訓他」。

本月八日凌晨北區街頭多人鬥毆，經查，三十八歲黃男與小他六歲傷者余男是同母異父兄弟，黃疑不滿余平日行為囂張，除常對家人嗆聲還揚言要找他輸贏，因此找來五名友人助陣，當天前往該處要將訪友中的余男帶往他處教訓，未料余被帶上車前拚命掙扎抵抗，才會衍生惡煞要將余扛進後座、後車廂戲碼，驚悚過程仍令人瞠目結舌。

對此、市議員黃守達表示，台中接連發生尋仇施暴事件，暴力文化猖獗，市府卻毫無對策，盧秀燕市長若繼續放任未能遏止，恐將台中逼向無政府狀態，市民如何安心過年？

市議員陳俞融則表示，台中治安令人擔憂，警察局應最嚴格取締嚇阻任何暴力行為，有效落實維護治安，對於任何暴力事件都應嚴辦，並在暴力及治安事件發生熱點提高見警率，絕對不能粉飾太平、息事寧人，讓台中市治安持續荒腔走板。

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