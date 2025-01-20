3煞台中當街逞凶 囂張如無政府 重判

施男等人不顧葉妻在旁尖叫制止，當街持狼牙棒施暴，行徑囂張。 （資料照）

2025/01/20 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕施姓男子僅為十萬元接受委託，找來另二人在台中市北區天津商圈製造假車禍真尋仇，分持狼牙棒、鋁棒等金屬器具，當街將葉姓人夫打到骨折濺血，除逞凶時不顧周遭人來人往，囂張行徑宛如無政府狀態，台中地方法院法官審理後，認定三人暴戾之氣甚巨，各依重傷害未遂罪重判。

為10萬施暴 持狼牙棒、鋁棒打到骨折

這起暴力事件發生在前年十一月十八日下午，警方接獲民眾報案，北區天津路、青島路口有四人打架，經了解，係葉男開車載妻子行經該路口，綠燈剛起步時遭後車追撞，下車查看情況時，後方轎車當時同為廿歲的施男、吳男及廿一歲的蘇男等三人下車後立即架住葉男。

請繼續往下閱讀...

過程中施上前勒住葉脖子，吳、蘇分持狼牙棒、鋁棒痛毆，不顧葉妻在旁尖叫制止，葉當街被打到四肢擦挫傷、骨折濺血，緊急送醫雖無生命危險，但令人震驚的是，當時現場許多民眾目擊，還有人以手機錄下，即便有人不斷呼喊「警察來了！」，三名男子置若罔聞繼續施暴。

警方到場後，見施等人不只當街打人，還波及一旁三輛汽機車，其中一人被壓制後還想起身反抗，被員警當場喝斥「不要動！這麼囂張！」雙方初步供稱互不認識，葉男表示未與人結仇，也沒有債務問題，不知為何被暴打，但警方持保留態度，不排除是利用車禍藉故尋仇傷人。

經深入調查發現，施等三人均為台南人，平日未發現在台中市有活動紀錄，施男這才鬆口卻辯稱，與被害人有金錢糾紛，策劃本案並找來另二人共同犯案，但檢警調查，因身分不詳綽號「阿榮」男子和葉男有金錢糾紛，施受阿榮以十萬元委託再找蘇姓、吳姓男子聯手製造假車禍後毆打葉。

3人全依重傷害未遂罪 判刑4年多

而三煞囂張行徑近日也被認證，法院審酌，三人和葉不認識，僅因他人糾紛及為取得報酬逞凶，而鋁棒、狼牙棒都是質地堅硬、殺傷力強大金屬凶器，行凶長達十幾分鐘，認定三人在人來人往路旁圍毆、追逐，展露暴戾之氣甚巨，造成人心恐慌，犯後又避重就輕，依重傷害未遂罪各判吳、蘇四年一月，施男則四年三月徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法