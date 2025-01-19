恐嚇+1 疑中國陝西同一人犯案

彰基醫學中心播放中國強摘活人器官的紀錄片「國有器官」遭恐嚇，警方前往清查是否有可疑爆裂物。（民眾提供）

2025/01/19 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕揭露中國強摘活人器官的紀錄影片「國有器官」，去年在國內上映時，就發生台中、高雄、屏東、宜蘭等縣市的電影院與媒體、主辦單位，陸續收到歹徒以VPN跳板程式寄發的恐嚇電子郵件，恫嚇停止播放，不然將闖入劇院展開射殺，並揚言放置爆裂物引爆，刑事警察局科技犯罪中心根據恐嚇信使用簡體字、以及鎖定的議題，不排除是同一中國人或中國網軍犯案。

使用簡體、鎖定議題 手法類似

去年間出現的恐嚇信，歹徒是透過寄發網路電子郵件、以及在電影院官網留言方式，從去年十月二日至七日，以文字恐嚇阻止影片播放，至少有四家電影院、一家媒體收到相關恐嚇電子郵件或留言。

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警方分析犯罪手法，歹徒寄發電子郵件的帳號，都是新創帳號，而在電影官網的留言，則是自行填寫冒用他人與媒體的郵件帳號，也就是以多個不同電子郵件的身分，透過VPN跳板程式，從西班牙、香港、日本、越南等多個國家寄發電子郵件與留言，進行恫嚇。

警方獲報後，搜尋遭恐嚇放置爆裂物的地點，均未發現異常或有實際危害事件，分析恐嚇手法、鎖定的議題、遣詞用語等，研判歹徒是同一人，近日彰化基督教醫院接獲的恐嚇留言，應該也是同一個來源。

此外，警方認為該恐嚇事件，與近年來自中國陝西省西安市，針對我國藍綠立委、交通設施、政府機關及著名景點等，威脅放置爆裂物或殺人預告等的手法類似，不排除都是同一人或一群人，意圖製造台灣社會動盪不安。

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