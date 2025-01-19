播國有器官 彰基遭死亡恐嚇

彰基醫學中心播放中國強摘活人器官的紀錄片「國有器官」遭恐嚇，警方前往清查是否有可疑爆裂物 ；彰基則譴責暴力。（彰基提供）

2025/01/19 05:30

警未發現可疑爆裂物 追IP位址查留言恐嚇者

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化基督教醫院於本月十七日下午收到匿名恐嚇留言威脅，宣稱在彰基院內放置多顆爆裂物，威脅取消日後「國有器官」紀錄片播映，否則將引爆爆裂物。彰基除報警處理，並於昨天發出嚴正聲明，譴責該恐嚇行為，同時堅定反對任何形式的非法器官仲介行為。該案經警方到場搜尋，未發現可疑物，正循信件來源的IP位址追查涉案者。

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中國非法器官移植

彰基籲守護醫療倫理

彰基於一月十三日安排播映兩場國有器官紀錄片，供院內員工觀賞，十五日發布相關新聞稿，十七日下午五點左右，匿名人士透過彰基官網的諮詢服務，留言恐嚇內容。彰基目前尚未安排其他場次的「國有器官」紀錄片播映。

彰化警分局接獲彰基報案後，由偵查隊派員持金屬探測器與彰基保全人員，在院區內仔細巡視，未發現爆裂物，將持續加強彰基周邊巡邏，確保病患與員工安全。警方說，未來彰基如有播放國有器官影片，將派員加強巡守，全案由彰化縣警察局刑警大隊科偵隊協助追查涉案IP。

彰基聲明指出，不會因為任何威脅或暴力手段而動搖立場，也不容許公共安全受到侵害，何況非法器官交易為法律所不容，更嚴重損害醫療的核心價值。院方呼籲所有體醫療人員共同守護醫療倫理，杜絕此等行為再次發生，也呼籲醫療界同仁，共同抵制非法器官交易，希望民眾持續支持合法正當醫療行為。

國有器官（State Organs）是由章勇進（Raymond Zhang）導演、拍攝七年才完成的一部電影紀錄片，影片內容主要描述中華人民共和國器官移植事件，拍攝過程艱難，因為器官移植受害者常遭殺害，犯罪現場也被清理，致查證困難，所幸仍有少數參與者勇於挺身指證。

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