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    躲避1800元罰單？男連闖14個紅燈命喪路口

    男騎士最後一個紅燈沒闖過，撞上橫向的小客車，搶救不治。（民眾提供）

    男騎士最後一個紅燈沒闖過，撞上橫向的小客車，搶救不治。（民眾提供）

    2025/01/18 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕六十七歲李姓男子昨天在台南市騎機車闖紅燈，被巡邏警察發現，李見警方尾隨在後，疑為了躲避一八○○元的闖紅燈罰單，連闖十四個紅燈逃逸，但最後一個沒闖過，撞上橫向駛來的轎車送醫不治。

    不甩警車鳴笛、逆向加速逃逸 共違規45次

    警方調查，李男當時在安平區平通路口闖紅燈，警員打開巡邏車警示燈、鳴笛要求李男停車，李不僅未停車，還加速逃逸，過程中多次違規闖紅燈；期間警方發現他騎車不穩，加上還有逆向超車的行為，研判有攔查必要，但為維護用路人安全，尾隨在李男後方，保持安全距離。

    李男行經永華八街與建平七街的交叉路口時，再度闖紅燈，結果撞上綠燈時行進、橫向行駛而來的轎車，經送醫搶救，傷重宣告不治。警方調查，李男身上無違禁品，也非通緝犯或酒駕，初步研判李男可能擔心闖紅燈被開罰，才加速逃逸，最終釀成無法挽回的悲劇。

    南市警第四分局表示，追逐過程中，員警未有逼車或危險行為，李姓男騎士沿路闖紅燈共十四件、逆向十一件、紅燈右轉六件、不依規定使用燈光十二件、行駛禁行機車道一件與未依規定待轉一件。

    攔檢逃逸 可重處3萬元並吊扣駕照半年

    根據現行法規，闖紅燈的罰鍰是一八○○元。警方呼籲，即使違規者當下未依指示停車受檢，事後警方也會依道路交通管理條例開單，請民眾遇到攔檢不要逃逸，據同法第六十條規定，除了一到三萬元罰鍰外，還要吊扣駕照六個月，遇上警方攔查時應理性配合，勿因一時衝動做出違法或危險行為，避免造成無法挽回的後果。

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