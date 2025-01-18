《屏東》屏東縣府拆安泰醫院違建 包商拒撤遭抬離

陳姓包商干擾屏東縣府拆除作業，遭警方依涉嫌妨害公務強制抬離法辦。（屏縣府提供）

2025/01/18 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣府從本月十四日起，展開東港安泰醫院Ｄ棟大樓及動力中心違建拆除作業，昨日上午院方自行拆除的陳姓承包商未撤離並堅持作業，嚴重影響公務執行，最後由警方依涉嫌妨害公務強制抬離，移送法辦。

安泰醫院先前委託的陳姓承包商，近日持續在Ｄ棟大樓違建的六樓頂進行拆除作業，由於縣府拆除進度昨日推進到該地點，十六日再次告知院方及該名承包商要求撤離機具，但陳姓承包商未撤離並堅持作業，拆除過程甚至物品從高處噴飛而下，差點波及一旁停放的車輛，險象環生。

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立委蘇清泉盼能圓滿處理

縣府指出，業者嗆聲要繼續履行與東港安泰醫院的合約，昨日上午縣府城鄉處會同東港警分局再次勸導，陳姓承包商堅持由安泰醫院「說中止才行」，與縣府、警方人員僵持。因陳姓承包商不肯離開，警方進行強制驅離，安泰醫院總院長蔡宗昌出面勸說合約問題以後可以再處理，陳姓承包商依然不走，警方只能將他強制上銬抬離現場。

縣府表示，縣府依法執行拆除安泰醫院違建，公權力不容挑戰，也請安泰醫院妥適處理與包商間的合約問題，不要影響拆除作業進行，保護民眾及病患安全。

安泰榮譽院長、立委蘇清泉表示，院方自行拆除合約與縣府強制拆除有重疊，屬「廠商與廠商的問題」，院方不便介入，兩造有談了，希望能圓滿處理。

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