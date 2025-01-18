破販毒集團 起出多種毒4公斤

高市刑大起出各式毒品4公斤。（記者黃良傑攝）

2025/01/18 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市刑警大隊昨天宣布破獲在Telegram通訊軟體公開販賣喪屍煙彈、大麻等毒品的網路販毒集團，陸續逮捕傅姓主嫌等八人，起出大麻煙彈、喪屍煙彈、依托咪脂油、K他命、毒品咖啡包、一粒眠等合計約四公斤多的毒品。

網路販售 陸續逮8人

高市刑大緝毒專責隊表示，去年九月接獲民眾檢舉，指稱有販毒集團利用Telegram通訊軟體，向不特定人發出販毒訊息，警方專案小組蒐證後，報請檢察官指揮偵辦，去年十月至今年一月陸續收網。

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警方於去年十月初，先跟蒐該販毒集團使用的車輛，趁藍姓（廿六歲）、黃姓（四十四歲）男子外送毒品時，以偵防車堵住去路，破窗逮捕藍、黃二嫌，在車內起獲準備外送的毒品，接著循線逮捕黃姓（廿四歲）、王姓（卅一歲）、陳姓（卅四歲）三名女成員；擴大偵辦後，再逮捕蘇姓外送毒品人員（廿歲）及傅姓毒品倉管人員（廿九歲）。

專案小組又於今年一月間前往高市鳳山區一處公寓埋伏，逮捕監控運毒的主嫌傅男（廿二歲），全案共計查獲大麻等多種毒品，淨重共四公斤多，以及販毒贓款卅二萬餘元。

據了解，該集團以傅嫌為首，傅因案交保後在外持續販毒，找來藍姓、黃姓、蘇姓三嫌充當「小蜜蜂」外送毒品，黃姓、王姓兩名女性為控機手，陳姓女子為會計，另名傅嫌為倉管人員，集團分工明確，全案詢問後依毒品罪移送法辦。

8嫌透過網路販毒，高市刑大趁嫌犯外送喪屍煙彈毒品，攔車破窗逮人。（民眾提供）

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