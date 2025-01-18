死囚槍決 賴清德：死刑是合憲的

賴清德昨表示，根據司法院憲法法庭的判決，死刑是合憲的，非常希望社會大眾能夠支持法務部依法行政。（民眾提供）

2025/01/18 05:30

〔記者蔡淑媛、王定傳／綜合報導〕二○一三年間勒死王姓前女友及其母親的情殺雙屍案凶手黃麟凱，前晚遭執行槍決，這是總統賴清德上任後首位伏法死囚。賴清德昨天受訪表示，根據司法院憲法法庭的判決，死刑是合憲的，並沒有違憲，非常希望社會大眾能夠支持法務部依法行政；他也向受害的家屬表達慰問之意，這麼多年大家辛苦了。

盼大眾支持法部依法行政

黃麟凱的死刑令是由法務部長鄭銘謙簽署，這也是他擔任法務部長後首次簽准死刑執行令。鄭昨天主持法務部高階主管交接典禮前受訪表示，憲法法庭憲判八號判決宣告執行死刑合憲，這次執行死刑的對象黃麟凱，犯下情節最嚴重的犯行，且手段凶殘、惡性嚴重至極，合乎憲法法庭指示的最嚴密審判程序，法務部嚴謹、審慎依法執行，實現正義。

請繼續往下閱讀...

對於簽准死刑令時，有無任何想法？鄭銘謙回應說，自己是尊重最高檢察署對個案非常上訴的審核結果，依法執行，並無其他特殊考量及預設立場。

國民黨質疑執行死刑的考慮是救民調，法務部次長黃謀信對此也強調，法務部是依刑事訴訟法及執行死刑規則執行死刑，這是一個刑事執行案件，絕無政治考量或其他因素，法務部的立場就是按照法律，依照憲法法庭的判決意旨依法執行。

法務部前晚執行死刑的決定主要有五項，包括憲法法庭宣告死刑合憲，法務部應依法執行；黃麟凱所犯是情節最嚴重犯行；最高檢察署審核後認為無不得執行事由；法務部覆核，再次審認無法定不得執行死刑事由；兼顧人權保障及社會正義，依法執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法