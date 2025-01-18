無劇本可見臨場能力 警署版可借鏡

彰化警方舉辦的防搶演練引起警界議論紛紛。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/18 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕現今警方不少防搶演練流於形式，淪為角色扮演大賽，已失去演練本質。一名犯罪預防科警官說，如果要避免防搶演練「走鐘」，或許可效法「無劇本」方式，而且也不一定要侷限在「春安」前，才能讓演練貼近現實，達到演練目的。

防搶演練本質非宣導而是應變

這名警官建議，防搶演練本質並非宣導，而是著重強化金融機構應變能力、追捕搶匪的速度，應要求演練時也必須演練攔截圍捕，「角色扮演」不另外加分，專注演練本質。他表示，同為演練，國家防災日校園地震疏散演練、消防救災演練，何曾有角色扮演？

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近年警政署在北中南各地舉辦多起「無劇本反恐演練」，模擬恐怖份子挾持人質、放爆裂物、劫機、警方攻堅、出動警犬等情境。參與這類演練的警力，不會事前知道詳細狀況、歹徒如何反應等，可確實呈現警方臨場能力，防搶演練也應借鏡。

這名警官還說，真正搶案發生後，警方趕到現場調閱監視器畫面、查詢車辨系統、追查搶匪行蹤、採集微物跡證，此時搶匪大多已逃之夭夭；防搶演練時，也應比照，尤其不預設搶匪逃跑路徑，才能確實演練警方追捕速度。警方平時也應與金融機構加強演練，訓練行員對無聲警報的熟悉度、第一線行員應變作為。

此外，警界並非不能搞創意或角色扮演，來增加曝光、吸引注意，但是應該慎選項目，像是防詐識詐、護鈔服務等宣導項目上就可「盡情發揮」。

另有分局長認為，現今民眾生活、消費、用錢習慣都與早期不同，並非只有在春節前會提領鉅款，應將演練常態化，平時警方到金融機構進行防詐宣導時，也應順勢宣導護鈔服務，才能降低被搶匪盯上的風險。

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