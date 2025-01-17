小車禍要女大生肉償 檢遭免職

職務法庭二審認定台北地檢署檢察官陳立儒所為是「趁機欺凌弱勢」，將他免職，降調為新北地檢署檢察事務官確定。（資料照）

2025/01/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署檢察官陳立儒前年與騎機車的女大生發生車禍事故，竟騷擾對方稱得以「做愛」、「陪睡」抵付賠償金，法務部、監察院均認定陳嚴重斲傷司法形象，移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。職務法庭一審輕判陳，僅罰款月俸三個月，但職務法庭二審認定陳所為是「趁機欺凌弱勢」，違失情節重大，不適任當檢察官，改將他免職，降調為新北地檢署檢察事務官確定。

降調檢事官 年薪砍半

法界指出，此為檢察官遭免職並直接降調為檢事官的罕見懲戒案；陳轉任檢事官，不僅失去司法官的終身職保障，年薪也直接減半，從兩百多萬減為約百萬元，將來退休金更相差上千萬元。

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調查指出，陳立儒前年五月廿一日晚間騎腳踏車行經北市萬大路附近，與騎機車的女大生發生行車糾紛。

陳和女大生對賠償方式討論未果情形下，未循報警管道處理，陳向女大生表示：「所以我沒有要跟你要錢，你跟我做愛就好……要不要？」、「這條路有很多旅館啊」等話。

女大生感覺遭性騷擾，對陳提出性騷擾申訴，經台北地檢調查認定性騷擾成立。

監察院調查認定陳除違反性騷擾防治法規定，還違反檢察官倫理規範等規定，嚴重斲傷司法形象，法務部也認為陳的違失情節重大，應受懲戒，先後移送懲戒法院職務法庭審理。

職務法庭一審認為，陳已和女大生和解，並捐款公益，判陳罰款現職月俸三個月，約四十萬元。法務部、陳均不服，上訴職務法庭二審。

職務法庭二審認定，陳所為是「趁機欺凌弱勢」，當陳發現女大生身上只有三百元現金、戶頭只有十一元，立即趁機要求女大生陪睡，且不論女大生是否年滿十八歲，都要求她陪睡，嚴重減損檢察官職位榮譽和尊嚴，使人民失去對檢察官的司法信賴，一審判決違反比例原則，昨改將陳免職，降調為新北地檢署檢事官確定。

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