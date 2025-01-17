等12年 愛女生日前等到兇手伏法

王父說，十七日是遇害的小女兒國曆生日，黃男在愛女生日前一晚伏法，讓家人都感到欣慰。（資料照）

2025/01/17 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕法務部昨簽署死刑令槍決絞殺王姓前女友和前女友母親的死囚黃麟凱，王女的父親在執行槍決完畢後表示，家屬等這一天等了十二年（應為十一年餘），感慨黃男終於伏法，他以台語哽咽說出「殺你們的人槍決了…」，告慰妻女在天之靈；王父更提到，十七日是遇害的小女兒國曆生日，黃男在愛女生日前一晚伏法，讓家人都感到欣慰。

神奇 姊夢到妹妹說兇手將槍決

王父說，感謝司法、各界、當年承辦的三重警方、時任偵查隊黃姓副隊長、警員，感謝司法還給妻女公道，還給社會正義；他表示，週末會到妻兒靈前告知兇手伏法的消息，讓她們可以放下，安心上天修行。

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六十三歲的王父是混凝土車司機，他表示，遭殺害的是妻子與排名老四的小女兒，二女兒這幾天夢到妹妹，隱約告知家人兇手將伏法，未料昨晚就接到黃麟凱槍決的消息，家人都很難忍激動，感謝司法還給逝去王家妻女公道，直呼死者有感應。

王父哽咽吐露，他這幾天也曾夢到亡妻，容貌仍跟走的時候一樣，而這十二年來，為了替妻女討回公道，克服一切生活困難、身心煎熬堅持下來，就是為等凶手伏法的這一天。

同天痛失妻女 父連跑5年法院

王父說，黃麟凱殺害他妻女後，五年內都在跑法院無心工作，生活無以為繼，績效都是最後一名，領的三萬餘元薪水扣掉生活費、房租等基本開銷，根本不夠用，感嘆這起案件毁了他一家，讓其餘三名女兒活在陰影下，二女兒根本不敢交男友，全家的生活都不好過，希望藉此讓全家走出陰霾。

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